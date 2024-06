El error de Juan Carlos Rivero en su narración provoca el colapso en las redes de Ferrán Martínez: "Me están subiendo los seguidores"

España se impuso a Albania este lunes en lo que fue el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 13. Un nombre que se le atragantó al presentador de TVE, Juan Carlos Rivero, y el que confundió con el que fuera también jugador del Barça, aunque en este caso de baloncesto, Ferrán Martínez.

Cuando el futbolista anota el gol, el presentador primero lo confunde con Jesús Navas, aunque este se da cuenta de que en realidad se trata de Ferrán Torres. El problema viene cuando también confunde el apellido del delantero del Barcelona, llamándole Ferrán Martínez.

Esto tuvo como consecuencia que, el exjugador de baloncesto, recibiera multitud de mensajes por sus redes sociales, tanto que se le llegaron a colapsar.

"Tengo colapsado Twitter, Instagram y todo. Yo estaba en una reunión cuando he empezado a recibir noticias y me han dicho: 'Es que has marcado un gol'. Es un escándalo. Me estoy partiendo de risa, pero al menos estoy subiendo en seguidores en las redes sociales", empieza explicando Ferrán Martínez en el canal de Twitch de Jijantes FC.

Asimismo, continúa aclarando que igual el presentador se acuerda de cuando él jugaba al baloncesto: "Igual me tiene en su subconsciente. Cuando yo jugaba, él ya estaba como presentador de TVE e igual alguna retransmisión de baloncesto había hecho entonces y por ello, supongo que su subconsciente le ha jugado una mala pasada".

"Yo no estaba viendo el partido porque estaba en una reunión, pero he empezado a recibir muchísimos mensajes. Pero bueno, me ha hecho mucha gracia", ha concluido el exjugador del baloncesto.