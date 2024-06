Malestar en Hungría por la pasividad de los servicios médicos para atender a Barnabás Varga: "Preocupados, llegaron un poco tarde"

Associated Press/LaPresse.Antoni

La terrorífica caída de Bernabás Varga en el Escocia - Hungría dejó helado a todo el estadio. El futbolista permaneció inconsciente en el suelo y terminó siendo evacuado a un hospital de Stuttgart, donde se ha confirmado que sufrió una "conmoción cerebral" y se rompió "varios huesos de la cara" por los que será operado en las próximas horas.

La situación del futbolista nada más caer alarmó a sus compañeros y rivales. Rápidamente llamaron a los servicios médicos. Sin embargo, entraron al terreno de juego con mucha pasividad, como si el asunto no fuera tan grave, llevándose la pitada de todo el estadio.

Al término del encuentro, el seleccionador de Hungría, Marco Rossi, mostró su malestar por ese detalle: "Preocupados por el hecho de que los médicos llegaron un poco tarde porque probablemente no se percataron de que era un situación peligrosa. Pero ahora podemos decir, afortunadamente, que Barni no está bajo ningún tipo de riesgo".

"Lo más importante es que 'Barni' está bien. No sé si se estrelló contra el portero o con un defensa porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penalti o no. Lo que escuché a los jugadores es que Barni en ese momento parecía no estar consciente, por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado", explicó su entrenador, Marco Rossi, en rueda de prensa a la finalización del partido.

"Estaba cerca de 'Barni' durante lo ocurrido, fue impactante, pero afortunadamente él está bien", señaló su compañero Ender Botka. Roland Sallai también habló del momento: "Muy terrible verlo así. Afortunadamente está mucho mejor. Probablemente le harán una cirugía menor, pero está estable, así que estamos presionando para que vuelva con nosotros lo antes posible".

"Dedicamos la victoria a Barni. Esperamos que esté bien", expresó nada más terminar el partido Dominik Szoboszlai, centrocampista y referencia del equipo de Hungría.