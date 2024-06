Estos son los jugadores que más cobran de la selección española

La Eurocopa 2024 se encuentra en pleno apogeo después de que se hayan jugado ya las dos primeras jornadas de la fase de grupos de la decimosexta edición del torneo. En los octavos de final ya esperan algunos equipos como Alemania, Suiza, Portugal y España.

La Roja cuenta con una gran plantilla de 26 jugadores, entre los que se encuentran algunas grandes estrellas como Daniel Carvajal, Álvaro Morata, Pedri o Nico Williams, pero, ¿quiénes son los más ricos del combinado nacional? De acuerdo con un listado realizado por Marca, en base a los datos de Forbes, estos son los jugadores que más cobran:

Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo actualmente milita en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso con un sueldo anual de 6 millones de euros. El lateral izquierdo ha cuajado una gran temporada en el equipo bávaro, siendo una pieza fundamental en los éxitos del equipo teutón, que ha resultado campeón invicto de la Bundesliga y ha alcanzado la final de la Europa League. No obstante, el ex del Benfica aún no ha debutado en la competición continental.

Nacho Fernández

El veterano Nacho Fernández es otro de los mejores pagados del equipo nacional, con un sueldo de 8,54 millones. El central del Real Madrid ha sido convocado por Luis de la Fuente tras una gran temporada con el equipo blanco: ha sido titular indiscutible y ha levantado la Champions, la Liga y la Supercopa de España. En el conjunto nacional, no obstante, jugó de inicio ante Croacia, pero no pudo disputar el encuentro ante Italia por problemas musculares.

Álvaro Morata

El delantero del Atlético de Madrid y capitán de la selección es el séptimo jugador mejor pagado del conjunto nacional, con un sueldo anual de 9 millones de euros. Su temporada con el conjunto rojiblanco no ha sido la mejor en cuanto a números. Sin embargo, el punta ha comenzado el torneo continental con una gran versión y un gol contra la Croacia de Luka Modric.

Fabián Ruiz

Otro de los jugadores que mejor versión ha mostrado en los dos primeros partidos de España esta Eurocopa 2024 es Fabián Ruiz. El ex de Betis y Nápoles milita actualmente en el PSG de Luis Enrique, con un sueldo anual de 9,09 millones de euros. Su gol contra el conjunto croata y una sólida versión contra Italia le han servido para consolidarse como titular en el centro del campo español.

Marc Cucurella

Marc Cucurella es otro de los grandes nombres del combinado español en esta competición. El lateral izquierdo del Chelsea mostró una sólida versión contra Croacia y cuajó una notable actuación contra Italia, lo que le ha llevado a asentarse en el perfil izquierdo de la zaga española. Actualmente, su sueldo anual es de 9,1 millones de euros.

Pedri González

El mediocampista del FC Barcelona es uno de los grandes baluartes de esta selección española y su sueldo anual es de 9,38 millones de euros. A pesar de no haber completado su mejor temporada con el conjunto catalán, el canario ha comenzado con grandes sensaciones esta Eurocopa 2024, siendo uno de los ejes principales del conjunto español.

Dani Olmo

El cuarto jugador mejor pagado de La Roja es Dani Olmo. El mediocampista del RB Leipzig percibe un sueldo anual de 9,43 millones de euros tras cinco temporadas en el equipo alemán. En la selección española, no obstante, todavía no ha sido titular en ninguno de los encuentros. Sin embargo, sí que ha disfrutado de minutos como suplente contra Croacia.

Ferrán Torres

En la última posición del podio de los jugadores españoles mejor pagados aparece Ferrán Torres. El 'Tiburón' actualmente milita en el FC Barcelona y su sueldo anual es de 10 millones de euros. A pesar de haber contado con la confianza de Luis Enrique en anteriores convocatorias, el extremo apenas ha disputado 25 minutos en dos partidos en esta Eurocopa 2024.

Daniel Carvajal

El segundo futbolista mejor pagado del conjunto nacional es Daniel Carvajal. Es lateral derecho del Real Madrid tiene un sueldo anual de 10,42 millones de euros y es uno de los estandartes de esta selección. Esta temporada su papel ha sido fundamental con el conjunto blanco para alzar Liga y Champions. Con La Roja también es titular indiscutible y consiguió anotar en el primer encuentro contra Croacia.

Rodri

Uno de los mejores jugadores de la selección española es, sin lugar a dudas, Rodri. El centrocampista del Manchester City lleva varias temporadas rindiendo a un gran nivel y siendo fundamental para los títulos conseguidos por el equipo blue. Actualmente, el sueldo del pivote ex del Atlético de Madrid es de 12,07 millones de euros.