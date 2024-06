Braithwaite ataca al Espanyol en plena celebración del ascenso: "La oferta del club fue una falta de respeto"

El Espanyol ya es equipo de Primera División tras ganar este domingo 2-0 al Oviedo y remontar la eliminatoria. Dos goles de Javi Puado le dieron el ascenso al equipo catalán. Sin embargo, el otro delantero estrella del equipo, Martin Braithwaite, se convirtió en protagonista de la celebración por sus duras declaraciones sobre la directiva y su futuro.

El atacante danés, en declaraciones a Movistar, insistió en que no sabe qué ocurrirá con su futuro: "Estoy libre, a ver si quieren que siga. La oferta que he tenido hace un año demuestra que no confían en mí, fue una falta de respeto".

El futbolista insistió en que ha trabajado "muy duro" durante la temporada para que el Espanyol "vuelva a Primera". El jugador, de hecho, ha sido el máximo realizador de Segunda con 22 goles.

Al ser preguntado por su denunciada "falta de respeto", Braithwaite no concretó de qué se trataba: "Ahora necesito descansar. No es el momento de hablar de estas cosas. Estoy contento de que el club esté en Primera porque lo merece".

Estas declaraciones llegan un año después del terremoto que ocasionó el danés en el Espanyol, cuando se declaró en rebeldía e incluso se negó a jugar un amistoso de pretemporada contra el Cádiz.