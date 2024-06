Polémica explicación del director deportivo del Lugo sobre sus fichajes: "Un canario no se ha puesto un chubasquero en su vida"

El director deportivo del CD Lugo, Roberto Sáez, ha sembrado la polémica con unas declaraciones durante la rueda de prensa en la que presentaba a su nuevo entrenador, Lolo Escobar. Explicó su regla básica para fichar jugadores para la plantilla con unas palabras contra los canarios.

"No tengo nada en contra de los canarios, pero entre un canario muy bueno y un gallego muy bueno, con el mismo salario, es evidente. Un canario no se ha puesto un chubasquero en su vida. Cuando se lo demos no lo va a saber. No podemos venir y explicarle que hay que ponerse el chubasquero porque llueve y si no se constipa. Hay que darle facilidades a Lolo", afirmó Roberto Sáez.

Con estas palabras, el director deportivo deja claro que no ve oportuno fichar a jugadores canarios, a pesar de que jugadores como Silva, Valerón, Manuel Pablo o Ángel, todos ellos canarios, triunfaron en Galicia.

Además, también menosprecia a futbolistas históricos del Lugo como Alberto, Cristian Herrera o Iriome, quien de manera sarcástica ha contestado al director deportivo a través de X, antes Twitter.

¡Menos mal que yo siempre viví en el norte de la isla y me enseñaron el manual de usuario de mi primer chubasquero! Sin duda, eso me fue de gran ayuda en mis 8 temporadas en Lugo 🤣🤣👍 pic.twitter.com/qjL10H4uX0 — Iriome González #24 (@iriogp24) June 21, 2024

