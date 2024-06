Así es Nacho, el capitán del Real Madrid que se va a Arabia: diabético desde los 12 y una vida lejos de La Finca con su novia de siempre

Siempre que se habla de Nacho Fernández, lo primero que viene a la mente de cada aficionado al fútbol es el Real Madrid. Porque Nacho y el Real Madrid son lo mismo desde hace más de dos décadas. Esa unión llegará a su fin —sobre el papel— el próximo 30 de junio, cuando el central pondrá rumbo a Arabia Saudí para iniciar una nueva etapa en su carrera profesional... y personal.

Y es que el fichaje del capitán madridista por el Al Qadsiah saudí conllevará también un inevitable cambio de vida para él y su familia, pues el futbolista pasará de vivir en su ciudad natal, Alcalá de Henares, cerca de sus seres más queridos, a hacerlo en la otra punta del mundo con un salario de unos 10 millones de euros al año.

Una vida marcada por una enfermedad

Nacho Fernández nació en Alcalá de Henares el 18 de enero de 1990. Allí se crio y creció. De hecho, era su madre, Maite, la que cada día hacía el trayecto de ida y vuelta hasta la Ciudad Real Madrid en Valdebebas para que él y su hermano entrenasen con el filial merengue, al que llegó en el año 2001, cuando solo tenía 12 años.

Entrar en la cantera del conjunto blanco no fue lo único que hizo que su vida cambiase, porque fue justo a esa edad cuando le fue diagnosticada una diabetes de tipo 1. "Era viernes e íbamos a un torneo. Recuerdo que hacía mucho pis y bebía mucha agua", lo que llevó a su madre a tomar la decisión de llevarle al médico, revivió él mismo en una entrevista en El Mundo en 2018.

"La doctora que me atendió me dijo que no iba a poder jugar al fútbol nunca más", recordó también el central alcalaíno, que se puso en manos de otros médicos que rebatieron esa conclusión y le aconsejaron hacer del deporte su forma de vida. Y vaya si lo hizo: 23 años en el Real Madrid y un palmarés envidiable, con seis Champions League, cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de España, cuatro Ligas, dos Copas del Rey, cinco Supercopas de España y una Liga de Naciones. Y ahora va a por la Eurocopa con la selección española.

Casado desde 2014 con su novia de siempre

Pese a que juega en el primer equipo desde hace más de una década, Nacho sigue viviendo en la ciudad que le vio nacer, muy lejos de las comodidades de La Finca, la lujosa urbanización en la que residen muchos de sus compañeros. En Alcalá de Henares, el futbolista español vive con su mujer, María Cortés, con la que lleva toda la vida y con quien tiene cuatro hijos.

Ambos se conocieron cuando tenían 14 años y, desde entonces, no se han separado: pasaron por el altar en 2014, dieron la bienvenida a su primera hija, Alejandra, en 2015, a su segundo pequeño, Nacho, en 2018, y al tercero, Guillermo, en 2019. Este 2024, la pareja sumó una integrante más a la familia: en febrero nació Lola. Todos juntos iniciarán una nueva aventura en Arabia Saudí a partir del próximo curso.