Fernando Alonso y la dura realidad de Aston Martin en Montmeló: "Ahora mismo no estamos para victorias"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) recordó el "miedo" que le tenían al Circuit de Barcelona-Catalunya y, en concreto, a la clasificación de este sábado en el Gran Premio de España, donde al final fue undécimo para tener la opción de luchar por los puntos, lejos ahora mismo de optar a los "podios" y "las victorias".

"Teníamos mucho miedo a este circuito y a esta crono de hoy. Con un coche optamos por poner tres juegos de neumáticos en la Q1 que es una medida un poco desesperada, pero pensamos que la Q1 iba a ser nuestro límite, así de negro lo veíamos. Quedar el 11, a las puertas de los puntos mañana, es bastante mejor de lo que esperábamos. No es lo que la gente quiere, no es lo que queremos nosotros, queremos luchar por podios, por victorias pero ahora mismo no estamos para ello", dijo en declaraciones a Dazn.

El doble campeón del mundo apuntó que, gracias a este inesperado sábado, podrá al menos pelear por los puntos el domingo. "Un poco mejor de lo esperado por la posición de salida, estamos a las puertas de los puntos, ojalá remontando alguna posición, con la estrategia, en la salida o si llueve, si sucede cualquier cosa. Estoy más animado de lo que estaba antes de la crono", afirmó.

"Esperamos muchas paradas, muda degradación, tenemos que estar atentos, tenemos todas las opciones, a ver si tenemos alguna ventaja por un juego de neumáticos blando nuevo por no entrar en la Q3", añadió.

Por otro lado, Alonso explicó que las mejoras se notarán a partir de Hungría. "Lo tenemos todo claro pero no tenemos la máquina del tiempo para volver atrás o para hacer las piezas del coche de un día para otro. Van a ser carreras de sufrimiento, Barcelona, Austria y Silverstone, será difícil incluso coger puntos, Canadá fue una excepción, y ojalá en Hungría empiece un nuevo Campeonato para nosotros", terminó.