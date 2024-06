Mireia Belmonte se queda fuera de los Juegos Olímpicos de París

No ha podido ser. Mireia Belmonte finalmente no irá a los Juegos Olímpicos de París. La nadadora española no ha logrado plaza olímpica en ninguna de las tres modalidades tras la disputa en el Open de España de Natación, la última de ellas en la prueba de los 400 libre.

En la piscina de Son Hugo, en Palma de Mallorca, Mireia Belmonte ha sido sexta con un tiempo de 4:20.72, a 13 segundos la mínima olímpica para París (4:07.90). Así ha confirmado así su ausencia en los Juegos Olímpicos de este verano, la que sería su última participación.

En la prueba de 400 estilos, disputada el miércoles, Mireia Belmonte se quedó a 10 segundos de la mínima establecida por el Comité Olímpico para acudir a los Juegos Olímpicos.

Después compitió en los 200 estilos el viernes y cedió cinco segundos con Emma Carrasco, ganadora de la prueba y con billete para París 2024. Belmonte solo pudo quedar tercera y su única opción de ir a los Juegos pasaba por la prueba de este sábado, donde tampoco ha conseguido su objetivo.

😢Mireia Belmonte se queda sin Juegos Olímpicos



👎Lo ha intentado todo para lograr la mínima, pero no ha sido posible



🎩Nos quitamos el sombrero por todo su sacrifico y esfuerzohttps://t.co/80DuyyUmO9 pic.twitter.com/vaFUfeXJHE — Teledeporte (@teledeporte) June 22, 2024

Sus tiempos reflejan mejor que nada los numerosos problemas que Mireia Belmonte ha sufrido en los tres últimos años, en los que lastrada por una dolencia en los hombros no ha podido entrenar ni competir con normalidad durante todo el ciclo olímpico.

Dificultades que no han impedido a la nadadora del CN Barcelona, oro en los 200 mariposa en Río 2016, luchar hasta el final por disputar sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos.