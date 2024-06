McGregor desvela cuántas peleas le quedan en el contrato de UFC

No corren buenos tiempos para Conor McGregor. Puede que sea uno de los hombres más ricos del planeta pero, como luchador, está perdiendo casi todo el respeto que se había ganado con los años. Las peleas perdidas con Poirier y, sobre todo, el circo montado con Chandler, están dilapidando el crédito deportivo del irlandés.

En esta situación el ex campeón de los pesos pluma y ligero ha querido salir al paso de las críticas para explicar su lesión y sus planes de futuro. En este sentido, McGregor ha señalado que este no es el final de su vida deportiva. “Estaba muy preparado para esta pelea, esto es muy doloroso de asumir. Estaba entrenando sin la protección necesaria y al dar una patada me rompí el dedo. Necesito unas semanas y estaré de vuelta”, ha querido aclarar el irlandés en sus redes sociales.

Dos peleas

Por otro lado, McGregor ha desvelado que le quedan dos peleas en el contrato con UFC aunque no ha querido aclarar si peleará con Chandler o no. Eso sí, para decir esto, no sabemos bien por qué, ha mezclado sus coches de alta gama. “Me quedan dos peleas en el contrato. Volveré, sólo necesito tiempo. Tengo más Bugattis y yates en mente, os veo pronto, con Chandler o sin él", ha querido zanjar el luchador.

Lo cierto es que sus palabras suenan a que no quiere a Chandler como oponente. Si lo quisiera, lo habría dejado claro. No sabemos en quién estará pensando, quizás le viene mejor Tony Ferguson llegado este momento de su carrera. En cualquier caso, casi todo el “roaster” de luchadores ha querido apoyar a Michael Chandler, que ha perdido dos años esperando a McGregor.