Tebas sale en defensa de Pedro Rocha tras la propuesta de inhabilitación del TAD: "No salgo de mi asombro"

Una nueva noticia volvió a hacer tambalear los cimientos del fútbol español este viernes: el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) propuso la inhabilitación de Pedro Rocha, actual presidente de la RFEF, para los próximos seis años. Una decisión que ha provocado que Javier Tebas, presidente de LaLiga, haya salido en defensa del extremeño.

"Llevo más de 35 años ejerciendo como abogado, y gran parte de este tiempo me he especializado en el derecho deportivo. He leído con atención la propuesta de inhabilitación de Pedro Rocha por parte de la instructora y no salgo de mi asombro", ha asegurado el máximo responsable de la competición doméstica en sus redes sociales.

El presidente de la patronal, además, señala que el TAD propone la inhabilitación por unas "decisiones apoyadas no sólo por la comisión gestora, sino por la práctica unanimidad del fútbol español", antes de enumerar los hechos.

"El despido de Andreu Camps. Es público y notorio que su salida fue pactada con el anterior Secretario de Estado, entre otras cosas, por el conflicto con las jugadoras de la selección", dice en el primer punto. "La rescisión del contrato como abogado del despacho de González Cueto el mismo día en que fue detenido en una investigación por pertenencia a una organización criminal implicada en el saqueo de la RFEF", añade.

"La personación de la RFEF como acusación particular en el procedimiento por el que fueron detenidos el anterior presidente de la RFEF, abogados del despacho de Cueto y de la RFEF, y altos empleados de una constructora que trabajaba para la RFEF", sigue con el tercer "hecho". "¿Constituyen estos hechos abuso de autoridad? No, y no sólo por sentido común sino por una correcta aplicación de las normas", termina.