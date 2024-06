El incómodo momento que vivió la familia de Messi en la Copa América: no les dejaban entrar al estadio

Argentina debutó este jueves en la Copa América contra Canadá, dejando muy buenas sensaciones e imponiéndose a su rival por 2-0. En un partido en el que Messi, aunque no marcó, fue el gran protagonista. No obstante, no todo fue bueno, ya que la familia del jugador argentino se llevó un mal trago en la previa del partido.

Antes de que comenzara el encuentro entre Argentina-Candá, tanto la mujer del futbolista, Antonela Roccuzzo y sus padres, vivieron un incómodo momento cuando la seguridad del estadio no les permitió el acceso al campo.

El motivo es que Antonela llevaba un bolso más grande de lo permitido, y es que, para esta edición de la Copa América, se han cambiado algunas normas.

“Antonella Rocuzzo”



Porque la seguridad le impidió ingresar con una cartera al estadio y tuvo que dejar sus pertenencias ya que la organización de la Copa América no permite el ingreso de ciertos elementos a los campos de juego.



pic.twitter.com/wz2CRBTwZk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 21, 2024

En este sentido, los espectadores no pueden entrar con carteras o bolsos de un determinado tamaño, a no ser que sean transparentes.

Esto hizo que los familiares de Messi tuviesen que ir a un puesto de control a las afueras del recinto para dejar el bolso durante el partido. Al final, tal y como se puede apreciar en el vídeo publicado por TN, Antonela Roccuzzo está frente a los miembros de seguridad, aunque todo se solucionó rápidamente y sin mayor problema.