Marc Cucurella, el héroe que nadie esperaba: un hombre familiar, una mujer diseñadora y la melena más mediática de la Eurocopa

Marc Cucurella se convirtió en uno de los héroes inesperados en el segundo test de la selección española en la Eurocopa de Alemania. El jugador catalán, junto a Carvajal, Le Normand y Laporte, apuntaló el muro defensivo y fue clave con sus internadas en ataque para desarbolar a la defensa italiana, que no pudo hacer absolutamente nada para evitar la segunda victoria consecutiva de España (y clasificación hacia los octavos) en el campeonato continental.

"He hecho el mejor partido de mi carrera representando a España en una Eurocopa. Podemos estar orgullosos, pero queda un largo camino todavía. No hemos hecho nada, solamente hemos jugado dos partidos. Nuestro objetivo es ganarlos todos hasta el final", añadió el propio Marc, haciendo referencia al gran partido que había conseguido firmar ante la vigente campeona de Europa. Los datos del lateral catalán en el segundo duelo del combinado de Luis de la Fuente hablan por sí solos: 100% de pases completados (51/51), 10 duelos ganados, siete recuperaciones, cinco despejes y no fue regateado durante todo el encuentro.

La familia, el mayor pilar de Cucurella

Cucurella, tras el encuentro ante Italia, reconoció que está en el "mejor momento" de su carrera deportiva. Esto es, en gran parte, a la confianza que mostró el Chelsea en el momento de incorporarlo a su plantilla por 74 millones de euros (en 2022 se convirtió en el lateral más caro de la historia del fútbol) y a la fe ciega de Luis de la Fuente, que fue el único capaz de confiar en sus condiciones físicas y futbolísticas.

No obstante, el lateral nacido en Alella siempre ha reconocido que su mayor pilar es la familia, el principal culpable del gran momento de forma por el que está atravesando el español. Junto a Claudia Rodríguez, una famosa diseñadora de moda, son padres de Mateo, Río y Bella, tres pequeños que han sido fruto de una relación que comenzó a gestarse en 2018 y desde entonces no se han separado, incluso es muy frecuente ver a Claudia asistiendo a los distintos partidos y escenarios donde compite su pareja.

El 'poder' de la melena

Otra de las grandes señas de identidad de Marc Cucurella es su look. Con su melena 'al viento' ha sido capaz de conquistar a todos y cada uno de los aficionados de los clubes en los que ha aportado su granito de arena. Ahora, en Stamford Bridge, incluso le cantan una canción en relación a su singular peinado: "Cucurella, he eats paella, he drinks Estrella, his hair is fuckin massive" (Cucurella, Cucurella, él come paella, bebe Estrella y su pelo es jodidamente enorme).

El propio Marc, tras sufrir un tirón de pelo del 'Cuti' Romero durante el derbi de Londres entre el Chelsea y Tottenham, aseguró que nunca se cortará el pelo: "Solo se me ocurrió una vez cuando tenía 12 años. Nunca me cortaré el pelo. Este es mi estilo y voy a seguir así".