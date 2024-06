Así es la historia entre Lunin y Anastasia: de pedirle la mano en el Estadio del Valladolid, a casarse en chándal y tener un hijo en común

Este verano Andriy Lunin entrará en su último año de contrato con el Real Madrid, y aunque todo parece indicar que el club tiene intención de renovarle, el regreso de Thibaut Courtois tras su lesión le llevará de nuevamente al banquillo. Aunque no son todo malas noticias para el ucraniano, que podrá hacer alguna que otra escapada este verano acompañado de su mujer Anastasia Tamazova con la que lleva nueve años.

Influencer y fan número uno del portero

Anastasia Tomazova, de origen ucraniano, es influencer -en su perfil de Instagram acumula más de 100.000 seguidores- y se declara la fan número uno de su marido. De hecho, las imágenes junto a él o que tienen relación con el futbolista, son las que más engagement acumulan.

Su historia de amor comenzó en 2015, aunque no fue hasta el 2021 cuando pasaron por el altar. Y lo hicieron de una forma muy original: en chándal. Aunque las peculiaridades de este enlace empezaron antes.

Justo en el momento en el que se produjo la pedida, porque el escenario escogido para ello fue el José Zorrilla de Valladolid, donde el futbolista pasaba una temporada. Allí, arrodillado en el terreno de juego, el ucraniano le pidió matrimonio a la que considera la mujer de su vida. La respuesta fue un rotundo 'sí'.

Solamente un año después de darse el 'sí, quiero', la pareja dio la bienvenida a su primer hijo en común, con el que comparten innumerables imágenes en redes sociales.

Ahora, Anastasia asegura que, a pesar de que para ella no es difícil compaginar su vida con la del futbolista, no es igual para el pequeño: "Bueno, para mí no es tan complicado, ya que estoy acostumbrada a que mi marido tenga que jugar casi cada tres días, pero para el niño es un poco complicado, ya que es pequeño y quiere ver más a su papá. A lo largo de muchos años ya nos hemos adaptado a esta forma de vida y detrás del fútbol somos la familia más corriente a la que le gusta pasar tiempo en casa".

En una entrevista con Vanitatis, la influencer ha confesado que pronto se prepararán para otra celebración juntos: "Tuvimos una boda maravillosa. Lo volveríamos a hacer. También celebraremos nuestras bodas de oro en chándal. Estamos planeando hacer una celebración para nuestros seres queridos, queremos llevarlos a alguna de las islas y hacer una ceremonia".

Posicionados públicamente con Ucrania

En su perfil de Instagram, Anastasia Tomazova, además de compartir su día a día con su familia, eventos y viajes, ha mostrado su lado más solidario, visibilizando la situación que atraviesa su país y, por tanto, su familia, que todavía sigue allí. Ambos se han mostrado muy activos a la hora de recaudar dinero, ropa y comida.

Recientemente, el matrimonio participó en un evento benéfico en apoyo a Ucrania. Han llegado incluso a participar en manifestaciones contra la invasión rusa y para pedir la paz.