El polémico tuit de Willy Bárcenas sobre Laporte y Le Normand: "Me pone negro que los centrales de España sean franceses"

Antes del enfrentamiento entre España e Italia en la segunda jornada de la Eurocopa 2024 de Alemania, Willy Bárcenas, cantante de Taburete, desató la polémica en las redes sociales al hacer una reflexión sobre la alineación de Luis de la Fuente y cargar contra la titularidad de Aymeric Laporte y Robin Le Normand, ambos franceses nacionalizados.

"Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!", escribió el cantante e hijo de Luis Bárcenas en X, antes Twitter.

Al cantante no le gustó nada que Laporte volviera a la titularidad desplazando al banquillo a Nacho Fernández, del que luego se conoció que tenía molestias, y formara así pareja de centrales con Robin Le Normand, otro francés.

Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!🇪🇸🇪🇸 — Guillermo Bárcenas Iglesias (@Willybarcenass) June 20, 2024

Ante la polémica que desató ese mensaje, el de Taburete volvió a pronunciarse para atacar a todos aquellos que le contestaron en contra de sus palabras.

"Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia. Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho. Después llegan los de mejor (lo que sea) que robar, en vez de Taburete mejor Banquillo y los de que cante tu padre. Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas y escribe algún tuit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar", afirma.