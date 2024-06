España engancha tras un 'partido redondo' y despeja las dudas sobre la pegada: "Tenemos ganas de hacer algo grande"

Nico Williams y Álvaro Morata, máximos responsables del gol en la selección española, contagiaron la emoción y respondieron a las dudas sobre la falta de pegada tras una buena victoria, aunque por la mínima, ante la vigente campeona de Europa que dio el billete a octavos de final de la Eurocopa de Alemania de 2024.

Williams, extremo de la selección española, remarcó este jueves, tras la clasificación como primera de grupo con una victoria por 1-0 sobre Italia, que les ha salido "el partido redondo" y expresó las ganas de "hacer algo grande" en el torneo continental.

"Muy contento. Nos ha salido el partido redondo. El equipo ha trabajado como animales. Es lo que estábamos buscando, encontrar sensaciones y ya contra Croacia demostramos que teníamos ganar de hacer algo grande en esta Eurocopa", valoró en declaraciones a 'TVE' a pie de césped tras la finalización del duelo en el AufSchalke Arena de Gelsenkirchen.

"El partido ha sido muy difícil. Tiene un gran equipo Italia, se junta muy bien, hemos tirado mucho y nos hemos llevado la victoria", añadió Nico, que destacó que se entiende "a las mil maravillas" con Cucurella: "Esto es parte de él, me ayuda mucho en el campo y el míster me pide que encare, que sea yo mismo y lo he vuelto a demostrar".

En una línea similar se expresó Morata, al que le tocó responder sobre la falta de acierto en un partido en el que España disfrutó de numerosas ocasiones. "Son tres puntos y pasamos a la siguiente fase. Antes de la Eurocopa lo habríamos firmado. Somos bastante exigentes, hemos tenido ocasiones claras, pero su portero ha hecho paradas increíbles. Somos gran equipo, asfixiamos al rival arriba y hacemos que sea difícil jugar contra nosotros", destacó.

No te puedes desconectar en ningún partido en una Eurocopa

"Vemos todos los partidos, hay selecciones muy buenas también, pero queremos ser protagonistas, meternos en la cabeza que podemos competir contra todas y es lo que vamos a hacer. Ya ponemos la cabeza contra Albania porque no te puedes desconectar en ningún partido en una Eurocopa y nos quedan cinco", sentenció el delantero puro y de confianza de Luis de La Fuente.