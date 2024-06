Durísimo ataque de Jake Paul a Conor McGregor: "Se está avergonzado a sí mismo, está arruinando su legado"

Conor McGregor lo ha sido todo en las MMA. Fue uno de los primeros dobles campeones de UFC y ha sido el luchador que ha sacado a este deporte de la burbuja en la que vivía. Con la estrella irlandesa de repente se empezó a hablar de MMA en lugares en los que nunca se habría imaginado. No obstante, todo principio parece que tiene un final.

Este mes McGregor debía volver a la competición para enfrentarse a otro histórico de la disciplina, Michael Chandler, pero una lesión 'secreta' le ha apartado de la pelea. Las reacciones no han tardado en llegar pero la más dura de todas ha sido la de Jake Paul, el boxeador que se ha hecho millonario peleando contra ex luchadores de UFC.

Ha perdido la cabeza

En este sentido, las palabras de Paul han sido feroces, señalando que es el final del irlandés. "Ha perdido su celebridad y su poder de estrella. No creo que a la gente le importe ya realmente. Hay nuevos sheriffs en la ciudad, no ha ganado una pelea desde hace mucho tiempo. Se está avergonzando a sí mismo, está arruinando su legado, especialmente con lo que transmite en las redes. Ha perdido la cabeza. Es un maníaco. Hace un tiempo Conor era genial, pero ahora da pena. McGregor ya no es nadie", ha proferido el boxeador.

Después de bajarse de UFC 303 el futuro deportivo del ex campeón de UFC es más que incierto. Según las palabras del luchador el evento se ha pospuesto, pero el propio Dana White lo ha puesto en suspenso. Nada hay seguro cuando se habla de McGregor y esto no dice nada bueno de él.