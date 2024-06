Sanidad responde a Marcos Llorente por sus opiniones sobre el cáncer de piel: "Tiene que tener responsabilidad"

Un aluvión de críticas recibió hace unos días Marcos Llorente al defender la exposición al sol sin protección. Las afirmaciones del futbolista del Atlético de Madrid han llevado a Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, a salir al paso para subrayar que "la radiación solar es causante directa del melanoma".

Así lo ha recordado también en su cuenta de X (antes Twitter) este jueves el Ministerio de Sanidad, que ha destacado las palabras de Padilla en las que apelaba "al cuidado", así como a "la mejor protección posible y la exposición al sol recomendados".

"En España no estamos hablando de unos pocos casos, estamos hablando de 8.000 casos de melanoma cada año y de mil muertes cada año a causa de este tumor", explica el secretario de Estado, que también ha dedicado un mensaje directamente al jugador.

Frente a quienes dicen que el sol no es causante de melanoma: información clara, responsabilidad y cuidados. pic.twitter.com/e3FxOLAjxu — Javier Padilla (@javierpadillab) June 19, 2024

"También es el momento de apelar a la responsabilidad individual de aquellas personas que tienen un gran altavoz público, que escuchan especialmente muchos y muchas jóvenes, y que tienen que tener una cierta responsabilidad a la hora de comunicar", ha señalado Padilla, que ha precisado que "tenemos que comunicar información que esté basada en evidencia científica y soluciones y medios de protección que también lo estén".

Llorente aclara sus palabras

Tras la polémica generada, Marcos Llorente emitió un extenso comunicado en el que desmentía y aclaraba que "en ningún momento he dicho que no exista el melanoma, ni soy negacionista del melanoma". De la misma forma, el jugador apuntaba que no es "irresponsable ni falto al respeto a los que lo han sufrido".

"Siempre he sido una persona muy respetuosa y en este caso he dado mi opinión al respecto del sol ya que soy libre de ello. Opinión que también coincide con la de muchos profesionales de la salud que también se basan en evidencias científicas", ha afirmado, al mismo tiempo que defendía que "opino que el sol no es el culpable de las enfermedades".

El centrocampista ha lanzado entonces varias preguntas: "¿Es el sol el culpable… o somos nosotros? ¿Qué culpa tiene el sol de que le evitemos todo el año y las semanas de vacaciones abusemos de él? ¿Qué culpa tiene el sol de que comamos 6 veces al día y esa comida no sea la correcta?".

"¿Qué culpa tiene el sol de que te radie la luz artificial (luz azul especialmente) desde que te levantas hasta que te acuestas, incluso cuando ya es de noche y se supone que deberíamos estar a oscuras para no destruir la melatonina? ¿Qué culpa tiene el sol de que recibas la radiación de los campos electromagnéticos artificiales, tan dañinos para el ser humano, a todas horas? ¿Qué culpa tiene el sol de que tengas los ritmos circadianos destruidos, característica común de las enfermedades modernas? Y un largo etcétera", ha continuado.

Por último, Llorente defiende que "he leído a expertos de la salud sostener que todo esto produce enfermedad y no el sol", así como que "a mí me resuena más la naturaleza que lo artificial". Y termina su mensaje pidiendo "que cada uno lea, escuche, se informe, se rodee de profesionales y luego decida en qué creen y que es lo mejor para su salud". "Un abrazo a todos, sed felices y no os estreséis, que eso sí que es malo", se despide.