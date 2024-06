Críticas a las narraciones de la Eurocopa en RTVE y Paco Grande sale en su defensa: "Imposible gustar a todo el mundo"

Toda la Eurocopa se retransmite al completo en abierto a través de RTVE, que está en el punto de mira desde el inicio del torneo continental por las narraciones de los partidos, a cargo de seis periodistas: Juan Carlos Rivero, David Figueira, Paco Caro, Alicia Arévalo, Albert Font y Paco Grande. Ha sido este último el que ha salido al paso para defender su trabajo y el de sus compañeros.

"Somos seis: Rivero, Caro, Alicia, David, Albert y yo. Nunca hubo tanta diversidad de comentaristas en RTVE. Yo creo que eso es bueno. No somos iguales. Cada uno con sus virtudes. Hay donde elegir. Imposible gustar a todo el mundo", ha respondido el periodista a un comentario que pedía a Paco Caro como narrador principal de la selección española.

No ha quedado ahí su contundente respaldo a los comentaristas de la televisión pública, pues Grande también ha contestado a otro mensaje de un usuario que consideraba que tienen "mucho que mejorar", así como que "vuestras narraciones están a años luz de ser buenas en el siglo en el que vivimos", y que "de seis solo se salva uno".

"Puede ser. No te digo que no, pero eso depende de los gustos", ha asegurado el comunicador, que ha recordado que "incluso en el siglo que vivimos lo que te gusta a ti, puede no ser lo que gusta a otra persona". Y ha concluido con una preguntar para el internauta a modo de reflexión: "Tú como futbolista, ¿gustabas a todos?".

El periodista de RTVE, por último, ha comentado que "tenemos que convivir con las críticas", porque "son parte del negocio y, como en los partidos, seguir peleando".

Las palabras de Grande llegan tras las de Juan Carlos Rivero, también muy criticado durante las narraciones a la selección española y carne de 'memes' en las redes sociales por sus errores al mencionar a los futbolistas. "Me equivoco con los nombres mucho menos de lo que dicen y no más que el resto de narradores", aseguró en una entrevista en El Mundo, en la que ya avisó de que, durante la Eurocopa, "se van a hartar a hacerme memes".