El presidente de Asturias responde a Paco González: "En mi familia me enseñaron el significado de respeto y dignidad"

El periodista deportivo Paco González y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, siguen enzarzados por hablar de la comunidad asturiana. Ahora, el político ha escrito en su perfil de X, antes Twitter, un mensaje que va dirigido hacia el director de Tiempo de Juego.

"En mi familia me enseñaron el significado de las palabras respeto y dignidad. Que nadie espere de mí otra cosa", ha asegurado el presidente de Asturias, después de unas duras palabras de Paco González.

El periodista, que en un principio aseguró que "Asturias es una comunidad que no puede presumir mucho", se dirigió a él en su programa después de que Barbón dijera que en su comunidad autónoma podían presumir "de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro... y que no somos unos faltosos".

González aseguró que no iba a tolerar "ni una vez en toda tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora o humilde la gente en Asturias. En tu puñetera vida me vuelvas a decir eso como si yo no supiera como es la gente en Asturias". "Que te quede muy claro, Barbón, Barboncito...no me seas lamefalcon", sentenció.

"Cuando no eras ni un espermatozoide yo llevaba años yendo con mi padre a una 'casina' de 20 metros cuadrados en la que vivían ocho personas sin tabiques, sin paredes (...) No me hables de orígenes humildes de los asturianos, ahora vas y mides lo que mide tu despacho y sabrás lo que son 20 metros cuadrados", llegó a decir casi emocionado.