Marcos Llorente y su vida más allá del Atlético: una dieta paleolítica, un colchón de 35.000 euros y una novia coach

Más allá de su exitosa carrera como futbolista en el Atlético de Madrid, Marcos Llorente ha ganado notoriedad en las redes sociales por su estilo de vida: además de su reciente polémica por su postura acerca de los hábitos saludables al tomar el sol, lo cierto es que el futbolista se ha convertido en un icono para millones de seguidores.

En su perfil de Instagram, de hecho, relata su rutina veraniega desde Hawái, donde disfruta de su luna de miel con la influencer y coach Paddy Noarbe.

Un firme defensor de la dieta paleolítica

Hace algunos meses, el propio Llorente explicó que uno de los pilares de su estilo de vida es la dieta "paleolítica", con la que explicó estar comprometido "al 100%": Es un estilo de vida y una forma de vivir. Con eso viviré y moriré [...] por salud y no por el fútbol".

Él mismo explicó que esta dieta consiste en no tomar ningún producto "ultraprocesado": "Ni mirarlos. Y también los cereales. Lácteos fuera y quesos sólo de mucha calidad. Tomo carne, pescado, huevos, verduras y de hidratos como patata, boniato y yuca". Un hábito que pretende continuar para siempre: "Tengo claro que cuando acabe mi carrera, seguiré cuidándome igual o más que ahora".

Descansa en un colchón 'contra la radiación' de 35.000 euros

No es la primera vez que los estilos de vida del futbolista se han convertido en noticias virales: en 2020, se dio a conocer que el ex del Real Madrid descansa en un colchón 'tecnológico', comercializado por la empresa HOGO, que tendría un precio de alrededor de 35.000 euros y estaría fabricado con materiales naturales y ecológicos con el objetivo de proteger a los usuarios del mismo de la contaminación electromagnética y la radiación, si bien "no hay ninguna evidencia científica de estas propiedades", según un estudio del CCARS.

Llorente y Paddy están casados desde 2023

Marcos Llorente está casado desde hace un año con la influencer y coach Paddy Noarbe, que cuenta con más de 279.000 seguidores en Instagram. Ambos se conocieron en el instituto en el año 2013, y diez años después se dieron el ‘sí, quiero’. Ambos comparten, además de vida juntos, una gran dimensión en redes sociales, donde sus publicaciones juntos alcanzan las decenas de miles de likes.