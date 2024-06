Se acabó el culebrón: Mario Hezonja confirma que seguirá en el Real Madrid

Tras varias semanas de incertidumbre sobre el futuro de Mario Hezonja, el alero del Real Madrid ha roto su silencio para confirmar que seguirá en el conjunto blanco, a pesar de que todo el mundo apostaba a que el próximo año vestiría los colores del eterno rival, el Barcelona.

"Como sabéis, me convertí en un agente libre después del último partido de la temporada y soy libre para decidir donde quiero jugar en los siguientes años. No llegué a ningún acuerdo con nadie ahora y como dije siempre, me lo escucharíais de mi primero", arranca diciendo el croata.

"El Real Madrid creyó en mi cuando muchos no lo hacían. Cuidó de mí y de mi familia desde el día en el que llegué y nos hizo sentir como en casa. Mi única intención ha sido quedarme y estoy muy feliz de comunicar que seguiré mi carrera en mi casa, mi Real Madrid, durante mucho tiempo", sentencia el jugador madridista junto a un tifo de SuperMario en referencia a él.

Entre toda la polémica que se generó por su futuro, Hezonja habló de su renovación antes de la Final Four de la Euroliga. "Florentino Pérez me amenaza cada vez que me ve en el comedor con que tengo que quedarme aquí", afirmó entre risas.

"He estado hablando con Juan Carlos Sánchez [responsable de la sección] también, con Alberto Herreros [jefe departamento técnico de la sección], con todos, y tenemos todos el mismo pensamiento y ojalá lo hagamos", añadió entonces.