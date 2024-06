Rabiot no respalda a Mbappe: "Cada uno es libre de votar según sus convicciones"

Continúa la saga de opiniones políticas desde la selección francesa, con la mirada puesta en las elecciones generales que se celebrarán en el país galo el 7 de julio. Varios futbolistas franceses ya se habían pronunciado, pero las palabras de Mbappé contra "los extremos" han impulsado el debate, que ya ha alcanzado a toda Europa, y cuya última voz ha sido la de Adrien Rabiot.

A pesar de que el grueso de 'Les Bleus' se ha expresado en contra de Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, Rabiot se ha mostrado como una de las voces discordantes, afirmando que "cada uno es libre de votar según sus convicciones".

El centrocampista de la Juventus no ha ofrecido ninguna recomendación sobre a qué partido deben votar los franceses. Es más, ha expresado que la concentración francesa no debe distraerse demasiado "con estas historias", abogando por centrarse en el fútbol: "Tenemos una Eurocopa que gestionar (…). Si pudiéramos dejar eso un poco de lado no estaría mal".

La Federación de Fútbol de Francia publicó el pasado sábado un comunicado en el que llamó a la neutralidad de la selección, intentando evitar "cualquier forma de presión y utilización política de la selección francesa" y a este mantra se ha abrazado Rabiot.

“Cada uno es libre de pensar lo que quiera. Quien obtenga más votos habrá sido elegido por el pueblo”, ha zanjado el mediocentro, buscando dejar atrás la conversación política en la Eurocopa.