Lluvia de críticas a Marcos Llorente tras negar que el sol provoque cáncer: "Futbolista y negacionista del melanoma"

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente ha recibido este miércoles un verdadero aluvión de críticas a través de sus redes sociales tras asegurar que no se debe utilizar protección al exponer la piel al sol en una publicación de Instagram.

Llorente, reconocido por su rendimiento en el campo y por su dedicación en el cuidado del cuerpo y la salud, compartió con sus seguidores su rutina en un día de sus vacaciones en Hawái: "5.20 am esperando al amanecer, 6.40 salida del tee 1 (9 hoyos de golf), 9.30 desayuno, 10.00-14.00 sol sin protección ni gafas, 15.00 deporte/moverse y 18.00 cena/equilibrio momento para agradecer y valorar la vida"

Fue precisamente ese cuarto punto de su texto lo que provocó una gran reacción de sus seguidores, que rápidamente le recriminaron el peligro de enviar un mensaje así dada su influencia en lo que al cuidado de la salud se refiere.

"Él lo hace con la mejor intención, pero algún día, cuando se entere de que aquellos en los que cree no se basan absolutamente nada en la ciencia y solo quieren vender, se arrepentirá de lo que comparte a millones de personas", escribió uno de sus fans, que rápidamente fue respondido por el propio Llorente.

"Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes", escribió en respuesta el futbolista.

"Sigue exponiéndote al sol, te vas a enfermar de la piel", le escribió otro seguidor en los comentarios, ante lo que Llorente respondió: "Incorrecto".

El peligroso mensaje de Llorente a sus millones de seguidores y las respuestas del propio futbolista en defensa de su opinión no pasaron ni mucho menos desapercibidas, pues tuvo incluso respuesta de Javier Padilla, Secretario de Estado de Sanidad: "Marcos Llorente, jugador de fútbol y negacionista del melanoma. What a time to be alive (en qué tiempos vivimos)".

Muchos fueron los comentarios que apelaron a la falta de fundamento científico del consejo del jugador, aunque muchos otros aprovecharon para lanzar algunas frases con doble sentido con referencia a su presunta orientación política: "Le gusta mucho ponerse cara al sol, es normal".

Más allá de la opinión de Llorente, existen numerosas evidencias científicas que demuestran los efectos del exceso de radiación solar sobre la piel, por lo que siempre es recomendable mantener la protección y seguir los consejos médicos.