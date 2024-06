La durísima respuesta de Paco González al Presidente de Asturias: "No me vuelvas a dar una mierda de lección demagógica política"

El reconocido periodista Paco González respondió con mucha dureza este miércoles a Adrián Barbón, Presidente de Asturias, tras un tuit en el que criticaba una opinión previa del locutor radiofónico sobre la comunidad asturiana en pleno análisis sobre el gran momento que vive el Oviedo.

"Asturias no es tampoco una comunidad que pueda presumir de mucho. Ni de un gran futuro económico, ni de generar empresas... Oír el himno de Asturias en el estadio me ha emocionado", llegó a pronunciar Paco González en su opinión al respecto de la ilusión desatada en la ciudad con la posibilidad de que el Oviedo ascienda a Primera División.

A partir de ese corte de vídeo, el Presidente de Asturias, Adrián Barbón, elaboró una respuesta que compartió con sus seguidores a través de su perfil de 'X' en el que ensalzó a la comunidad asturiana y respondió con cierta contundencia al periodista.

"Podemos presumir de ser gente humilde, trabajadora, leal, con valores, solidaria, que se está labrando su futuro… y que no somos unos faltosos. No todos pueden decir lo mismo", escribió en el arranque de una larga respuesta en la que también reivindicó algunos de los avances impulsados desde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

No le sentó nada bien este texto a González, que pidió permiso a sus oyentes este miércoles para dar una durísima respuesta al dirigente político en plena emisión. "Te lo voy a decir muy clarito, Barbón. Cuando hablen los mayores te callas la boca", empezó en su contundente discurso.

"Soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de asturianos, toda mi familia nació, vivió y murió en Asturias en un pueblo de 20 casas de las que deben quedar habitadas cinco y la media de edad debe ser de 70 años, para que veas por qué tengo la percepción que tengo de las cosas", explicó en el momento más calmado de su argumento.

"No te voy a permitir en tu puñetera vida que me des lecciones de cómo es de trabajadora y humilde la gente en Asturias, en tu puñetera vida me lo eches en cara como si no supiera cómo es la gente en Asturias, ¡en tu puñetera vida, Barboncito!", continuó antes de dar más detalles sobre su historia familiar.

"Cuando no eras ni un espermatozoide yo llevaba años yendo con mi padre a una 'casina' de 20 metros cuadrados en la que vivían ocho personas sin tabiques, sin paredes (...) No me hables de orígenes humildes de los asturianos ahora vas y mides lo que mide tu despacho y sabrás lo que son 20 metros cuadrados", llega a decir casi emocionado.

"Toda mi familia trabajaba en el campo, mi abuelo y mi padre desde los 14 años, no me tienes que decir qué es el asturiano cuando trabaja. Mis padres vinieron a Madrid con una mano delante y una detrás y abrieron una taberna modesta y criaron una familia de cinco hijos. No me vengas a dar ninguna lección de mierda demagógica política, esa te la guardas para ti y los tontos que te crean, ¿vale? ¿Te está quedando claro? Estoy caliente. Pero que te quede muy claro, Banbón, Barboncito.