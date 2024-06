El antideportivo gesto de Cristiano Ronaldo en el 2-1 de Portugal a República Checa

La selección portuguesa debutó ganando a República Checa en los últimos minutos. Un gol de Francisco Conceiçao desató la locura en el cuadro luso al empezar así con muy buen pie en esta Eurocopa. Durante la celebración, Cristiano Ronaldo se dirigió al guardameta rival con un feo y antideportivo gesto muy polémico.

Tras el segundo tanto del partido, el delantero de 39 años mostró toda su rabia dirigiéndose inmediatamente hacia Jindrich Stanek, abatido en el suelo al ser superado.

El portugués se acercó rápidamente al portero y celebró el gol de su compañero con el puño cerrado mientras se marchaba corriendo. Hizo el mismo gesto seguidamente dedicándoselo al centrocampista Ptr Sevcik.

Al término del encuentro, el guardameta de la República Checa habló de ese gesto de Cristiano Ronaldo hacia él y aseguró que no tenía intenciones de recriminarle nada.

"Es bueno captar su atención, pero no me sentiré halagado por ello. Él es una leyenda. Durante el partido no me obsesioné. Hay que parar como estás acostumbrado. Cristiano es el mejor jugador del mundo, uno de los mejores que jamás haya habido”.