Kevin Punter, nuevo jugador del Barça de Joan Peñarroya

El estadounidense Kevin Punter, procedente del Partizan de Belgrado, se ha convertido en nuevo jugador del Barça para la próxima temporada, según ha publicado el club catalán a través de un comunicado.

Punter, un escolta con pasaporte serbio, será el primer fichaje del nuevo proyecto que dirigirá desde el banquillo Joan Peñarroya.

El estadounidense de 30 años y 1,93 m aterriza en el club azulgrana tras haberse consolidado en las últimas temporadas como uno de los mejores exteriores de la Euroliga. Además, ha firmado un contrato de una temporada.

𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫, 𝐧𝐨𝐮 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 💙❤ pic.twitter.com/pnk8scuQg9 — Barça Basket (@FCBbasket) June 19, 2024

Kevin Punter viene de hacer 15 puntos por partido en la última temporada de la Euroliga, consiguiendo ser el octavo mejor anotador de la competición.

No obstante, con su equipo no ha conseguido los resultados esperados, ya que el conjunto de Belgrado no logró clasificarse para las eliminatorias previas a la Final Four, tras acabar en la 11ª posición de la tabla.

Asimismo, el Partizan ha visto como Estrella Roja se ha adjudicado la liga y copa serbia, y la ABA League, algo que ha llevado a una remodelación del proyecto. No obstante, ahora el jugador afronta un nuevo proyecto con el objetivo de consolidarse como uno de los mejores estadounidenses de nuestro baloncesto.