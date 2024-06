ENTREVISTA

Con cara de cansada y a contrarreloj, Ana Peleteiro atiende a 20minutos tras un día intenso de entrenamientos y después de la promoción del documental Detrás de la Medalla, impulsado por YoPRO y producido por Atresmedia TV, del cual es protagonista junto a los también olímpicos, Sara Andrés, Hugo González y Joel Plata.

Su mente, lejos de la presentación, ya viajaba a este viernes 21 de junio, cuando competirá en el Meeting de Madrid en el Estadio de Vallehermoso.

A pesar de ello, la triplista tuvo unos minutos para hablar de cómo afronta sus próximas competiciones, después de haber conseguido llevarse el oro en el Europeo de Roma con una marca de 14,85 metros, y de su sueño de firmar la misma hazaña en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de tratar la actualidad del momento.

Campeona de Europa en Roma, ¿cómo afronta el Meeting de Atletismo de Madrid de este viernes?El objetivo es seguir la línea de las últimas competiciones y si puedo ir mejorando en cada competición, sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos de París, eso sería lo ideal. Sin embargo, cada competición es diferente y depende de mil aspectos. En el caso de Madrid, lo que quiero es disfrutar del público, que la gente se divierta viendo la competición e intentar estar de nuevo en esas marcas que tuve en Roma.

¿Considera que es capaz de romper la barrera de los 15 metros?Claro, no tengo ninguna duda de ello.

Mucha gente da por hecho que va a conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos de París, ¿siente esa presión?Esa presión, después de haber sido oro en el Campeonato de Europa y tercera en el Campeonato del Mundo hace cinco meses, considero que es lógica. Por ello, no me afecta, sino más bien todo lo contrario. Me parece normal y lo acepto.

Allí se va a encontrar a grandes rivales, ¿teme a alguna en especial?No, a nadie.

Siempre he defendido a mi país, diciendo que no consideraba que somos un país racista, sino clasista.

Su amiga y rival, la venezolana Yulimar Rojas, se pierde los Juegos Olímpicos de París por una lesión en el tendón de Aquiles, ¿echará de menos su presencia?No la voy a echar de menos, (dice entre risas). Sería falsa si te dijera que la voy a echar de menos en la final de los Juegos Olímpicos. Aunque sí que la echo de menos cada día y en cada entrenamiento. De hecho, estoy deseando que vuelva a la competición, pero ahora hay que aceptar la realidad y yo tendré que aprovecharla.

Si tuviera que escoger, ¿preferiría el oro en los Juegos Olímpicos o romper la barrera de los 15 metros?Las dos cosas.

En el documental ha abordado el tema de la maternidad, ¿que ha supuesto para usted?Para mí la maternidad no ha sido nada negativo, aunque obviamente tiene cosas malas, como todo en la vida. Ha sido un proceso largo, pero a día de hoy considero que más que perjudicarme, me ha beneficiado.

Entrevista a Ana Peleteiro. Sergio García Carrasco (20M)

Asimismo, ha mencionado a Crys Dyaz (exdeportista, entrenadora y empresaria) en varias ocasiones y cómo fue fundamental en la recuperación después del parto. De hecho, con ella y con el futbolista Lucas Vázquez van a abrir un gimnasio en Coruña. ¿Podría decirse que es como 'su segundo bebé'? No es mi única empresa, pero por supuesto que es mi segundo bebé del 2024. Al final queremos abrir en septiembre y estamos muy focalizados en que todo salga bien, que la obra termine a tiempo y que todo llegue en sus tiempos. Al fin y al cabo la gente en Coruña está deseando que abramos y eso nos llena de ilusión y de ganas.

Justo antes de competir en el Europeo de Roma, recibió numerosos insultos racistas en las redes sociales. ¿Considera que España es racista? Ahora mismo no puedo decir lo contrario porque se ha visto. Siempre he defendido a mi país, diciendo que no consideraba que somos un país racista, sino clasista. No obstante, a día de hoy no puedo decir lo contrario. Por lo tanto, lo mantengo y ojalá el visibilizar y acusar este tipo de comportamientos e insultos, ayude a que haya una pena para este tipo de personas, que hacen este tipo de comentarios y que la gente se piense dos veces antes de hacerlos.