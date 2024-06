Jordan Díaz desvela en 'La Resistencia' su dinero y sus relaciones sexuales del último mes: "Me meto un fuetazo..."

El atleta español Jordan Díaz, proclamado campeón de Europa de triple salto hace apenas una semana, fue el invitado especial de este martes en La Resistencia. Durante el programa, David Broncano le hizo sus clásicas preguntas y el deportista sorprendió en ambas respuestas.

"¿Por la medalla de oro te dan pasta?", le preguntó el presentador con curiosidad. "Por los patrocinios y eso sí", contestó el atleta, que volvió a ser interrogado por el valor del metal. "Creo que no. ¿O sí? No sé. No, no, no", sentenció.

Tras aclarar eso, Jordan Díaz procedió a confesar el dinero que tiene de una manera original, basándose en el reloj que llevaba en la muñeca, un Speedmaster 38:L "Ahora mismo podría comprarme entre seis y nueve relojes de estos".

Buscad el precio del reloj, que vais a flipar. Está moviendo pasta @diaz_fortun



Por cierto, lo del FUETAZO qué es? Un 0,2, no? pic.twitter.com/lfpxfmrBif — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 18, 2024

En cuanto a la pregunta de las relaciones sexuales, Díaz afirmó que este mes está "terrible". "Follo más de lo que piensas mis amigos y menos de lo que me gustaría. A los Juegos Olímpicos 'full focus', después... estoy de vacaciones", aseguró.

"Un mes y medio a cero ten cuidado que tampoco es bueno", le contestó David Broncano, ataviado con la camiseta con la que compitió el campeón de Europa. "Tampoco es conveniente saltar con más peso en los huevos, eh", añadió. "Me meto un fuetazo y ya está, no pasa nada", sentenció el atleta desatando las risas en el teatro.