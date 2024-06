Unai Simón, más allá de la portería: sin redes sociales, una madre ertzaina, un padre guardia civil y una novia anónima

Campeón de la Eurocopa con la Selección Española Sub-19 y Sub-21 en 2015 y 2019, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, campeón de la Liga de Naciones de la UEFA con la Selección Española de fútbol, supercampeón de España en 2021 y ganador de la Copa del Rey en 2024 con el Athletic Club y ganador del Trofeo Zamora en el año 2024, Unai Simón se ha convertido en el guardameta indiscutible de La Roja.

Natural de Murguía, en Álava, el portero del Athletic de Bilbao nació en 1997 y cumplió hace solo unos días 27 años, que ha celebrado con una nueva cita con la selección nacional, sobre la que no puede ocultar su entusiasmo y se ve con opciones de levantar el título de campeón de la Eurocopa 2024.

El hermetismo de Unai Simón

Pese a que sobre el campo Unai Simón se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la Selección Española, el deportista se caracteriza por su gran hermetismo fuera del terreno de juego. Así, el portero español no cuenta con perfiles en redes sociales, por lo que apenas se conocen detalles sobre su vida privada.

Las críticas de extemistas a Unai Simón

Pese a que sobre el campo Unai Simón siempre ha demostrado su templanza y prudencia, esto no le ha impedido protagonizar algún que otro encontronazo en el campo. Con una madre ertzaina y un padre guardia civil, originario de Zamora, pero destinado al País Vasco, el futbolista ha sido objetivo de las críticas de algunos sectores extremistas e independentistas.

"Mi familia no lo pasa bien viéndome jugar al fútbol. Salvo mi padre, que creo que cada vez lo pasa peor, muchas de las conversaciones son ajenas al fútbol. No me dicen que gane ni nada. El mensaje es el que siempre me han transmitido: que me lo pase bien e intente disfrutar. Con la exigencia que me meto, igual no disfruto tanto como debería. Estoy muy orgulloso de mi familia", destacó Unai Simón a El Correo.

Así, debido a la profesión de sus padres, el portero del conjunto de los leones vivió uno de sus peores momentos cuando el Athletic de Bilbao se enfrentó al Osasuna y un sector de la grada coreó: "Unai Simón, hijo de puta". Además, el grupo ultra Indar Gorri también insultó gravemente al guardameta de la Selección Española.

Una novia anónima y una vida alejada de los medios

La ausencia de Unai Simón en las redes sociales le ha permitido llevar a cabo una vida completamente alejada de los focos, algo que prefiere tanto para sí mismo como para su familia, sus amigos e incluso su pareja, de la que se desconoce su identidad.

Unai Simón más allá del fútbol

Uno de los grandes secretos de Unai Simón es que el futbolista cuenta con formación académica más allá de su carrera como futbolista. Así, en un principio, se matriculó en la universidad para estudiar el grado en Fisioterapia, una carrera que intentó compaginar con su labor en el primer equipo del Athletic Club, pero finalmente tuvo que abandonar estos estudios.

Pese a esto, el portero alavés no se rindió y, durante el confinamiento por la Covid-19 retomó la universidad, aunque en esta ocasión apostó por el grado en Administración y Dirección de Empresas.