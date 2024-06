Kylian Mbappé no será operado de su fractura de nariz: se le confeccionará una máscara

El delantero Kylian Mbappé se llevó el mayor susto en el duelo que enfrentó a Francia con Austria. El galo chocó fortuitamente con Danso y sufre una fractura en la nariz de la que finalmente no será operado, decisión tomada tras someterse a un examen médico en el Hospital Universitario de Dusseldorf.

El atacante fue a rematar con la cabeza, impactó el balón con la testa, pero a la vez chocó con el hombro del defensa. Se quedó en el suelo, fue atendido durante unos minutos, los médicos determinaron que no podía seguir en el terreno y fue sustituido por Olivier Giroud, aunque antes entró sin permiso al campo y fue amonestado con amarilla.

El futbolista abandonó el estadio en ambulancia, después de anunciarse que tenía la nariz fracturada, y fue sometido a pruebas en el Hospital Universitario de Dusseldorf.

"Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Ésa es la mancha negra de esta noche", dijo el seleccionador francés Didier Deschamps a la prensa al ser preguntado por el nuevo fichaje del Real Madrid.

En mitad de la incertidumbre, la Federación francesa emitió un comunicado en el que desvela que no pasará por quirófano y se le confeccionará una máscara a Kylian Mbappé para que pueda jugar lo antes posible.

"Kylian Mbappé regresa a la concentración del equipo francés. Kylian Mbappé sufrió una fractura de nariz durante la segunda parte del Austria-Francia disputado este lunes en Düsseldorf.

El capitán de Francia fue atendido en primer lugar por el personal médico y el doctor Franck Le Gall, que le diagnosticó una fractura de nariz. El diagnóstico se confirmó durante los exámenes de Rayos X en el hospital de Düsseldorf.

Kylian Mbappé ha regresado al campamento base de la selección francesa. Recibirá tratamiento en los próximos días, pero no se someterá a cirugía en un futuro inmediato.

Se confeccionará una máscara para que el número 10 de la selección francesa pueda esperar su regreso a la competición tras un periodo dedicado al tratamiento".