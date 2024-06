La política se mete en la Eurocopa: rechazo a la ultraderecha y "a los extremos", futbolistas que no quieren opinar... y vetos en países

Que Kylian Mbappé, ya probablemente el jugador más mediático del mundo, se haya pronunciado sobre las elecciones francesas es la prueba más evidente de que la política ha llegado a esta Eurocopa de Alemania y tendrá su cuota de protagonismo.

Con las elecciones legislativas francesas a la vuelta de la esquina, cuya primera vuelta es el 30 de junio, los jugadores de Les Bleus están siendo cuestionados en estos días por el ascenso de los partidos de ultraderecha, y son ya varios de ellos los que han mostrado su rechazo.

El más contundente fue Marcus Thuram, hijo del celebre exfutbolista LilianThuram –que entre otros equipos estuvo en el FC Barcelona– . "Creo que la situación es triste, muy grave", dijo el jugador del Inter sobre el resultado de las elecciones europeas en Francia. «Todos estábamos un poco conmocionados en el vestuario. Tenemos que decirle a todo el mundo que vaya a votar y que luche a diario para que no gane el RN», dijo sobre el ascenso que tuvo el partido dirigido por Marine Le Pen.

Sus palabras tuvieron una gran repercusión en el país galo, y en la comparecencia de Mbappé previa al partido ante Austria de este domingo, no dudó en dar su opinión ante las preguntas de la prensa. "No quiero representar a un país que no se corresponde con nuestros valores», aseguró la nueva estrella del Real Madrid, que se mostró "contra los extremos, contra las ideas que dividen".

Mbappé no citó por lo tanto ni a la ultraderecha ni al partido de Marine Le Pen, pero sí le mostró su apoyo a Thuram: "Comparto los mismos valores que Marcus. Estoy con él. Para mí no ha ido demasiado lejos. Ha dado su opinión y estoy con él".

Las palabras de Mbappé llevaron la pregunta a la rueda de prensa de este lunes de la selección española, día en el que era el turno de Unai Simón. Y el meta titular de la Roja dejó claro que no es partidario de que los futbolistas opinen de política: "Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Los jugadores tenemos mucha repercusión. Es un tema político, tendemos muchas veces a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos. Soy jugador de fútbol, de lo único a lo que me debería dedicar a hablar en este momento es de temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otros".

Que los futbolistas opinen de política es algo que, por el contrario, sí celebra una leyenda del futbol galo como Thierry Henry. "Comparto lo dicho por Marcus, Kylian y Ousmane (Dembéle). Lo que puede bloquear los extremos es votar así que... ¡Vayan a votar! Estoy en contra de todo lo que divide", aseveró.

Y donde no se habla de política es en Italia, aunque por imposición. "Nosotros no hablamos de política, hablemos de fútbol. Es una situación que afecta a Francia y nosotros no hemos hablado nunca de política", dijo el responsable de comunicación de la Azzurra cuando Davide Frattesi fue preguntado por las palabras de Mbappé.