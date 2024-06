Topuria se escribe una surrealista carta a sí mismo: "Quiero expresar mi gratitud a esta persona por brindarme todo lo que tengo"

Uno de los aspectos más polémicos de Ilia Topuria es su autoconfianza. El actual campeón del peso ligero de UFC ha repetido una y mil veces que es el mejor luchador de todos los tiempos y que va a hacer historia en las MMA. De hecho, ha asegurado varias veces que llegará en la vida hasta donde se proponga. Pues bien, estos días el luchador hispano georgiano ha dado un paso más en su relación consigo mismo y se ha escrito una carta para darse las gracias.

Emulando a Snoop Dog, aunque en otro contexto, Ilia Topuria ha querido agradecer todo lo que se ha dado. "Hoy quiero expresar mi gratitud a esta persona por brindarme todo lo que tengo, por apoyarme para resistir ante cualquier circunstancia y por nunca perder la fe en Dios y en la atracción de todas las cosas buenas hacia mí. Siempre confiando en mí y dándome la vida que ahora disfruto. Hoy quiero agradecerme a mí mismo por todas las veces que me he respetado, me he amado, me he perdonado", ha señalado el alicantino en la misiva.

Por último, Topuria ha querido también ensalzar su nombre de guerra y recordar todo lo que ha conseguido hasta ahora. “¡Viva el Matador que habita en mi interior! Siempre estaré orgulloso y con una sonrisa en el rostro, recordando todo lo que he logrado”, ha zanjado el campeón de UFC.

Como siempre, habrá opiniones para todos los gustos. Habrá quienes crean que, si nos lo proponemos, todos podemos ser Ken Follet, una de las pocas personas que se ha hecho millonaria con la literatura. Y, por otro lado, sus detractores habrán constatado los excesos de confianza de “El Matador”, de quien dirán que ni siquiera ha defendido el título. Sea como sea, Topuria ha animado las redes, donde la figura de Holloway se ha hecho muy presente.