El delantero de Hungría Martin Ádám se defiende de los memes y críticas por su físico: "Nací así, es mi cuerpo, no puedo cambiarlo"

La disputa del Hungría-Suiza el pasado sábado en la Eurocopa dejó al delantero húngaro Martin Ádám como uno de los protagonistas del encuentro por su estado físico. El futbolista del Ulsan Hyundai salió al terreno de juego en el minuto 79 y fue carne de memes por su cuerpo.

El atacante de Hungría mide 1.91 y pesa 86 kilos, pero su estética ha llamado tanto la atención que ya es uno de los jugadores de su selección más reconocibles. Y ahora él ha reaccionado a todas las críticas y gracias que se han hecho sobre él.

"Por supuesto que me llegaron uno o dos, normalmente me río de ellos. Nací así, es la forma de mi cuerpo. Obviamente, no tenía este tamaño cuando nací, pero no puedo cambiar mi genética. Pero sí, eso es todo lo que puedo decir al respecto", ha explicado en rueda de prensa.

A pesar de que su estado físico ha sorprendido a muchos, el delantero de 29 años ha marcado ocho goles en 947 minutos con su equipo este año, unos registro que le han ayudado a ir a la Eurocopa con Hungría.