Todas las lesiones que ha sufrido McGregor antes de sus combates… pero que no le impidieron pelear

Conor McGregor es probablemente el luchador de MMA más popular de todos los tiempos. Después de tres años retirado de la competición, su regreso programado para el 29 de junio en UFC 303 se había convertido en el gran evento del año para los amantes de los deportes de combate. Sin embargo, una lesión ha obligado a la estrella de UFC a posponer su combate contra Michael Chandler hasta nuevo aviso.

El irlandés, con 28 peleas a sus espaldas, dos cinturones de campeón y un récord de 22-6, jamás se había retirado de ningún combate programado. Hasta ahora, 'The Notorious' se había enfrentado a un buen número de lesiones y contratiempos antes de sus combates, pero nada le había hecho cancelar ninguno de sus compromisos.

Lesión en la mano derecha antes del McGregor - Diaz 2



En 2016, durante todo el campamento de preparación para el segundo duelo contra Nate Diaz en UFC 202, McGregor no pudo utilizar su mano derecha a causa de una lesión. Es por ello por lo que desarrolló el gesto de pelear con la mano en la espalda. Pese a esto, el irlandés se llevó la victoria por decisión unánime en una de las peleas más emblemáticas que se recuerdan.

Rotura del metatarsiano antes de pelear contra Khabib Nurmagomedov

El enfrentamiento entre 'The Notorious' y Khabib Nurmagomedov ostenta el récord de ser la pelea de MMA más vista de la historia. Tres semanas antes del gran evento, McGregor se rompió el metatarsiano del pie izquierdo. Afortunadamente para UFC, el irlandés siguió adelante con su preparación y los dos iconos se vieron las caras sobre el octágono en octubre de 2018. En esta ocasión, el de Dublín perdió por sumisión en el cuarto asalto.

Connor McGregor contra Khabib Nurmagomedov EFE

Infección de estafilococos previo al McGregor vs. Diaz 1

En marzo de 2016, Conor se enfrentó a Nate Diaz por primera vez y cayó derrotado por sumisión en el segundo asalto. Es conocido que el irlandés estuvo en tratamiento con antibióticos hasta dos semanas antes de la pelea por una infección por estafilococos.

Conor McGregor y Nate Diaz en el octágono de la UFC INSTRAGRAM @natediaz209

Torsión de ligamentos del pulgar antes del Poirier vs. McGregor 1

La estrella de UFC se vio las caras ante Dustin Poirier en su cuarta pelea en la compañía en septiembre de 2014. Aunque McGregor se llevó el triunfo con una brillante actuación y ganó por KO en el primer asalto, posteriormente confesó haber sufrido una torsión de ligamentos del pulgar de la mano derecha un mes antes. El luchador no podía siquiera golpear, pero según explicó en una rueda de prensa "simplemente improvisó, se adaptó y lo superó".

Dolor de muelas antes de su debut en UFC

McGregor debutó en UFC el 6 de abril de 2013 ante Marcus Brimage. Se llevó el triunfo por KO en el primer round en lo que fue el inicio de su exitosa carrera. Tres días antes del debut, el entonces joven luchador todavía estaba medicado con antibióticos a causa de una dolencia relacionada con las muelas del juicio.

Lesión de tobillo tres semanas previo al Poirier vs. McGregor 3

Durante un entrenamiento previo a la que todavía es su última pelea en UFC, Conor se lesionó el tobillo izquierdo. El doble campeón de UFC no se retiró del combate, pero lo que ocurrió aquel 22 de julio de 2021 ya es historia: se rompió la pierna y desde entonces no ha vuelto a pelear. Tal vez por ello en esta ocasión 'The Notorious' ha decidido que lo más razonable es recuperarse para prevenir cualquier daño posterior.