Borja Iglesias se defiende ante las críticas e insultos por apoyar las palabras de Mbappé: "Oye, no os enfadéis, que lo ha dicho él"

Las declaraciones de Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid e internacional con la selección francesa, acerca de las elecciones legislativas en Francia han causado un gran impacto en todo el mundo. Las palabras de la estrella gala en contra del partido de ultraderecha 'Marine Le Pen' han sido compartidas por Borja Iglesias, que no ha dudado en tirar de ironía en 'X' (antes Twitter) para resaltar la confesión de su compañero de profesión.

"Yo estoy contra los extremos, los que dividen. Hay jóvenes que se abstienen y quiero hacerles llegar este mensaje. Su voz sí cambia las cosas. Quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores. Esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente. Creo en los valores de la diversidad, la tolerancia y el respeto", añadió el nuevo flamante fichaje del conjunto blanco, haciendo referencia a las declaraciones de su compañero Marcos Thuram repulsando todo aquello relacionado con el partido 'Marine Le Pen'.

La reacción de Borja Iglesias

El actual jugador del Real Betis, que fue cedido durante el segundo tramo de la temporada pasada al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, apoyó las palabras de Kylian Mbappé en su perfil oficial de Twitter. En primer lugar, el atacante español reaccionó a las declaraciones del francés con emoticonos de aplausos, lo que provocó que una gran parte de los usuarios de esta red social increparan a Borja Iglesias.

"Sigues jugando a futbol o te has dedicado definitivamente al salon de uñas?"; "El problema es aplaudir una situación que no conoces"; "Qué tonto y qué malo eres, yo no sé cómo cojones has llegado a futbolista macho"; o "Dos millonarios dando lecciones, qué puto asco dais", son algunos de los comentarios que se han podido observar en las respuestas del tuit publicado por el delantero nacido en Santiago de Compostela.

Minutos después, Borja Iglesias, ante el aluvión de críticas recibidas por el apoyo a la estrella francesa, volvió a publicar un tuit tirando de ironía. "Oye, no os enfadéis. Que lo ha dicho Mbappé, no yo", resaltó el actual campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen.