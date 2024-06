"Lo ha pasado muy mal": Fabián, la estrella española ante Croacia, se alegró más por el gol de Morata que por el suyo

Fabián Ruiz mostró más alegría por el pase de gol al capitán Álvaro Morata, del que dijo que "merece" una alegría como la que tuvo ante Croacia en el estreno en la Eurocopa 2024, que por su propio gol, que, aseguró, responde a la petición del seleccionador Luis de la Fuente de chutar desde lejos de la portería rival.

"Estoy más acostumbrado a dar asistencias que a meter goles. Estoy igual de contento porque cuando doy un pase ayudas al equipo. Y estoy contento por ese pase a Morata porque se lo merece, es nuestro capitán y ha pasado por momentos no muy buenos y me alegro mucho por él. Y también de vez en cuando alegra meter goles, y más en una Eurocopa y jugando con tu país", aseguró.

Fabián fue elegido mejor jugador del partido de España ante Croacia en el Olímpico de Berlín. Feliz por su estreno, por su titularidad y la aportación al equipo, vivió su gran día como internacional tras haber quedado fuera del último Mundial al ser descartado por Luis Enrique.

"Estoy muy contento. No solamente por haber recibido el trofeo y por haber metido gol, sino por la victoria del equipo, por haber empezado bien en un gran torneo. Estoy muy feliz y muy contento. Fue un partido soñado", confesó a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Una vez que recibo la pelota me viene Modric e intento regatearlo. Luego regateo a Brozovic y encuentro un hueco por debajo de las piernas y por fortuna entra la pelota", rememoró sobre su bella acción del gol.

Fabián reconoció que detrás del éxito de la jugada se esconden las consignas del seleccionador, que pide continuamente a los jugadores que llegan al ataque, desde segunda línea, que chuten.

"Incide mucho en que acabemos jugadas, en que tiremos desde la frontal y lo entrenamos casi todos los días los tiros a puerta desde fuera del área. Antes del partido me dijo que cuando llegara ahí aprovechara mi golpeo y tirara, a pesar de que fuera con la izquierda, que no es mi fuerte. Después de que entrara ese gol me acordé de esas palabras", dijo un jugador que ya ganó con De la Fuente un Europeo sub-21 en 2019.