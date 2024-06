Melendi explica sus lágrimas de emoción por el Oviedo: "A veces piensan que el fútbol es algo frívolo, pero son cosas que has vivido"

La última fase del play-off de ascenso a Primera división se disputó este domingo en el Carlos Tartiere. El Oviedo ganó en su feudo 1-0 al Espanyol en la ida de la eliminatoria. Antes del encuentro, el cantante Melendi interpretó a pie de campo la canción Volveremos y no pudo evitar las lágrimas ante los 30.000 aficionados presentes.

Tras el encuentro, el artista asturiano explicó en Carrusel Canalla de la Cadena SER el motivo de esas lágrimas y esa emoción que le hicieron uno de los protagonistas del día.

"Es increíble lo de hoy, el campo... Imagínate. 23 años luchando por esto, se ve muy difícil porque la Segunda es muy complicada. Y cuando llegas a este punto te sientes un equipo fuerte y dominador", afirmó.

Además, hizo una pequeña reflexión sobre la importancia del fútbol en su vida: "A veces las personas piensan que el fútbol es algo frívolo y es solo fútbol... Ten en cuenta que la canción empieza con una frase que es 'me he cortado y mi sangre sale azul desde el día que mi padre me llevó al Carlos Tartiere'. Mi padre estaba en el campo, lo conseguimos traer. No ha sido el mejor año de su vida... Y al final el fútbol no es sólo fútbol. Son cosas que has vivido. Recuerdo que mi padre lo vivía, lloraba, reía... Es una mezcla de emociones".

Melendi también recordó el momento en el que el Real Oviedo cayó al infierno de Segunda división hace ya 23 años, el 17 de junio de 2021. "Somos carne de Primera, porque siempre lo hemos sido. Nos bajaron y no por lo deportivo", aseguró, dejando claro que "el Oviedo es su afición".

En cuanto al encuentro que tiene que disputar el Real Oviedo en territorio del Espanyol después de ganar 1-0 en casa, Melendi no quiso mojarse: "Dios dirá lo que nos deparará en Barcelona. Somos un equipo que compite en cualquier campo y marcando allí se lo ponemos muy difícil".