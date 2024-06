La amenaza de Oshimen al seleccionador nigeriano en un directo de Instagram: "Voy a publicar capturas de las conversaciones"

El atacante del Nápoles Victor Osimhen ha vuelto a protagonizar un polémico episodio, esta vez en el marco de la actualidad de su selección, la nigeriana, al responder a una opinión de su seleccionador en un controvertido directo de Instagram en el que incluso llega a amenazar al técnico.

La batalla entre el entrenador y la estrella del conjunto nigeriano arrancó a raíz de unas declaraciones del máximo responsable del vestuario, George Finidi. "No puedo rezar a nadie para jugar con Nigeria, parece que los jugadores decidan cuándo estar disponibles", dijo para señalar el problema de las ausencias apuntando a varios jugadores, entre ellos a Osimhen.

Fue a partir de esa declaración cuando el delantero del conjunto italiano, lastrado por algunas lesiones en los últimos tiempos, mandó un mensaje frontal a través de una emisión en directo en Instagram: "Perdí todo el respeto y la admiración por el seleccionador. Siempre jugué con el corazón para mi país, sufriendo varias lesiones. Ahora también estoy lesionado y tras la resonancia magnética llamé a Finidi enseguida", aseguró el ariete.

Pero no quedó ahí la cosa, pues el jugador llegó a lanzar una amenaza a Finidi: "Hice un video mientras el médico hablaba conmigo y con el seleccionador y voy a publicar los pantallazos de nuestras conversaciones. Le había pedido a Finidi poder estar con el resto del grupo para apoyarlo y me dijo que no, que me quedara con mi familia", zanjó.

Hasta ahí llegaron las declaraciones del futbolista antes de que uno de los colaboradores cerrara la emisión, palabras que podrían costarle el puesto a Finidi, llamado en abril para sustituir a José Peseiro.