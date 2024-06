Carta de Ceballos contra el Ayuntamiento de su ciudad: "Ni una simple mensaje. Ni una llamada. Nadie. Nada"

Dani Ceballos ha mostrado su enfado en su perfil oficial de Instagram tras reconocer que no ha recibido ninguna llamada por parte del Ayuntamiento de Utrera después de haber conquistado con el Real Madrid el título de Liga y la UEFA Champions League en Wembley.

El jugador madridista inició el comunicado haciendo referencia a su ciudad, Utrera (Sevilla), y al orgullo que sentía cada vez que representaba a su tierra: "Siempre he llevado y llevaré por bandera mis raíces, Utrera. Porque me siento orgulloso de ser utrerano. Lo llevo en la sangre".

"Han pasado más de dos semanas desde que conseguí con mi club, el Real Madrid, dos títulos muy importantes como son LaLiga y la Champions League. Me apena, que a pesar de sentir y llevar a mi tierra siempre en mi corazón, ninguna persona del Ayuntamiento de Utrera se haya puesto en contacto conmigo. Ni un simple mensaje, ni una llamada. Incluido el concejal de deportes. Nadie. Nada", expresó Ceballos, que no dudó en lanzar un dardo a la institución sevillana y, sobre todo, a Israel Bascón, Concejal de Deportes y Juventud del municipio.

Asimismo, Dani quiso dejar claro que "no" pedía "ningún tipo de reconocimiento": "Nunca he pedido ni pediré ningún tipo de reconocimiento, tampoco lo quiero ni lo necesito. Quiero dejar claro que esto no va por ahí y ellos lo saben. Cada vez es más evidente lo que se esconde detrás".

Por último, el centrocampista español dejó claro que seguirá "llevando la bandera de Utrera en cada final" por toda la gente que sí lo valora: "Aún así, quiero que sepáis que, a pesar de todo, Utrera es lo más grande para mí. Y seguiré llevando su bandera en cada final porque aunque no me valores desde el Ayuntamiento, la gente de verdad de Utrera, que es la mía, sí lo hace. Utrera es mi tierra y lo será siempre. Le moleste a quien le moleste. Os quiero Utrera. Atentamente, Dani Ceballos".

Carta de Dani Ceballos. Instagram Dani Ceballos

La respuesta del Israel Bascón: "La película..."

La respuesta del Ayuntamiento de Utrera no ha tardado en producirse. Concretamente, Israel Bascón, Concejal de Deportes y Juventud de la localidad, ha querido zanjar el tema y respondió de forma clara y concisa a Dani Ceballos.

"Me han empezado a mandar mensajes amigos y familiares. Le he hablado a él a título personal, no quiero entrar en polémicas. Le he dicho que no sé si está mal asesorado o mal informado, pero la película que se ha montado no es normal", indicó Israel en una entrevista en Estadio Deportivo.

La figura política, además, ha expresado que "no tiene nada en absoluto" en contra de Dani (Ceballos): "Lo quería dejar tranquilo, sabía que estaba en Ibiza por amigos comunes. Tenia previsto realizar un acto con todos los deportistas utreranos y avisarlo como al resto. Todos tienen la misma importancia. Se habrá montado una película de que habíamos organizado actos sin contar con él. No le hemos llamado, pero tampoco lo hacemos con nadie. ¡Cómo voy a tener algo en su contra!. Lo he defendido mil veces, incluso en mis propias redes sociales.".