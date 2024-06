Stephen Furry, el perro que hace de 'Pulpo Paul' en la Eurocopa 2024: este es su sorprendente vaticinio sobre España

El Mundial de 2010 es de un recuerdo imborrable para todos los españoles, pero no solo por la victoria de la selección en la Copa del Mundo, sino también por el Pulpo Paul.

Como muchos recordarán, Paul era un pulpo del zoo de Oberhausen, en Alemania, que adivinaba los resultados de los partidos de aquella Copa del Mundo. Antes de cada partido, al cefalópodo se le colocaban dos botes, uno con la bandera de cada país participante, en los que había comida. El bote que abriera Paul sería el del país ganador.

El caso es que el pulpo acertó hasta el final la victoria de España, lo que lo convirtió en una leyenda en nuestro país y en todo el mundo. Pero ahora, Paul tiene un sustituto de cara a la Eurocopa 2024.

En este caso no es un pulpo, sino un perro de la raza corgi (los favoritos de la fallecida reina Isabel II), que ha sido bautizado como Stephen Furry (en honor de la estrella de la NBA Stephen Curry), porque su método tiene que ver con el baloncesto: golpea un balón desde lo alto de una escalera. Abajo hay dos cestos, cada uno con una bandera. En el cesto en el que caiga la pelota marca el ganador.

El perrete se ha hecho famoso en TikTok, donde ha lanzado unos vaticinios que, a buen seguro, van a ilusionar a la afición española, tal y como ocurriera en Sudáfrica hace 14 años.

Según Stephen Furry, estos van a ser los octavos de final: Alemania vs Inglaterra; Escocia vs Croacia; España vs Suiza; Dinamarca vs Rumanía, República Checa vs Eslovenia; Bélgica vs Francia, Polonia vs Portugal y Países Bajos vs Ucrania.

En cuartos de final, España vencerá a Alemania; la República Checa a Ucrania; Escocia a Rumanía y Portugal a Francia. En semifinales, los de De la Fuente vencerán a los checos y los portugueses a los escoceses.

Así pues, la final de la Eurocopa, el próximo 14 de julio en Berlín, será 100% ibérica, entre España y Portugal. Y allí, la victoria, según el instinto de Stephen Furry... será para España.