Modric, antes del debut de Croacia ante la selección: "Esta España es muy fuerte... la de 2008 y 2012 fue única"

Falta solo un día para que España debute en la Eurocopa de Alemania. Lo hará midiéndose a la Croacia de Luka Modric, que este viernes analizó el duelo ante la Roja: "Esta es una España muy fuerte, con mucho talento, la de 2008 y 2012 fue única".

"No me gusta comparar generaciones distintas. Esta es una España muy fuerte, con mucho talento. La de 2008 y 2012 fue única. Tiene mucho talento. Su base ya no es Madrid y Barcelona. Para mí es una de las favoritas, tiene muchas armas. Será muy difícil", ha asegurado el jugador del Real Madrid en rueda de prensa tras ser preguntado por la época dorada de la selección española.

Modric, que solo ha ganado uno de los seis partidos que ha jugado contra España, también reconoció que "es un grupo difícil, tal vez el más difícil, pero estamos aquí para hacer grandes cosas", al mismo tiempo que recordó que "en los últimos años hemos demostrado que jugamos a un nivel muy alto" y "estamos para conseguir algo muy grande".

Además, el centrocampista croata apuntó que "todos queremos jugar contra las mejores y España lo es". Respecto al partido, el '10' insistió en que "hemos demostrado estar en lo alto del fútbol europeo y aunque en las Eurocopas no hayamos dado ese paso, estoy seguro de que podemos hacerlo ahora".

Modric se encontrará en el terreno de juego con un Lamine Yamal que tenía apenas unos meses cuando el madridista disputó su primera Eurocopa en 2008. "Me siento muy viejo al oír estas cosas. Los años no importan, importa lo que se demuestra en el campo. Su potencial es enorme, todos lo hemos visto", comentó el futbolista balcánico.

"Siempre he creído en mí mismo. Si alguien me hubiera dicho lo que quería, hubiera tenido miedo de escribir todo esto. Después de tantos años estoy contento. Tengo ganas de jugar esta competición. Recuerdo el Mundial de 2006 y espero que se repita mañana el ambiente que hubo", ha concluido Modric sobre su extensa carrera.