Recuperada por fin de la radiocirugía y lista para competir, con un ojito pendiente de París

¡Hola a los lectores y lectoras del 20 Minutos!

Ya estoy totalmente recuperada de la radiocirugía que me hicieron el mes pasado, aunque se me sigue cayendo mucho el pelo, pero no es algo que me preocupe, que todos los problemas sean como ese.

Ya sabéis que, aparte de ser deportista profesional, conferenciante y actriz, también soy teleoperadora y estos días Ilunion Contact Center me ha dado la posibilidad de teletrabajar. Eso ha hecho que pueda descansar un poco más y que me recupere en menos tiempo de la intervención. Me siento muy afortunada por estar rodeada de personas que me ayudan con mi salud y con la preparación para conseguir mis sueños.

Hace unos días, estuve en la III Gala Top Women in Sports y recibí elPremio a la Deportista paralímpica más influyente. No tengo palabras para agradecer al jurado, al 20 Minutos y a Women's Sports Institute (WSI) que hayan pensado en mí para este reconocimiento. Cuanto tienes cáncer, asumes que ya no tendrás tiempo para conseguir ciertas cosas y, entre esas cosas, podría ser un premio tan especial como este.

El sábado 22 de junio a las 8:00 competiré en Tiflis (Georgia), la última Copa del Mundo donde se podrán subir las marcas para el ranking definitivo clasificatorio de los Juegos Paralímpicos de París. Soy una persona que a día de hoy no suele ponerse nerviosa por nada, pero en este caso sí que lo estoy, porque en este caso dependerá también de las marcas del resto de deportistas.

¿Qué marcas se harán en mi categoría de peso? ¿Podré definitivamente clasificarme? Muy pronto lo sabremos.

Gracias una vez más por acompañarme en este camino hacia los Juegos, que tantos obstáculos tenemos que ir superando.