Brasil 'obliga' a Yan Couto a quitarse el pelo rosa: "Me dijeron que es medio de guasa"

El lateral diestro Yan Couto reveló que se quitó el tinte rosa de su cabello al incorporarse a la concentración con la selección para la Copa América de Estados Unidos porque se lo pidió la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

"Fue una petición, básicamente. Me dijeron que el rosa es medio de guasa. Yo no lo veo así, pero lo respeto. Me lo pidieron y lo hice", afirmó el futbolista cedido en el Girona en una entrevista al portal Uol divulgada este jueves.

El defensa no especificó si la recomendación sobre su llamativo estilo capilar vino de la directiva de la CBF o de algún integrante de la comisión técnica que lidera desde enero pasado Dorival Júnior.

El pasado 4 de junio, en los primeros días de la concentración de la Canarinha en Orlando (EE.UU.), Couto compareció en rueda de prensa y fue preguntado por su inesperado cambio de apariencia.

En aquella ocasión, recordó que durante toda la temporada con el Girona optó por teñirse el pelo de rosa, pero que en la selección "ese ciclo acabó".

"Fue una cosa para el Girona, mucha gente se tiñó el pelo, se convirtió en una moda (...) Aquí en la selección soy el Yan de cabello negro. No cambia nada, continuo siendo el mismo", explicó sin dar más detalles.

Couto, cuya ficha pertenece al Grupo City, jugó como titular en el primer amistoso de preparación para la Copa América contra México (2-3) y en el segundo frente a Estados Unidos (1-1) se sentó en el banquillo durante todo el partido.