La gran fiesta del fútbol europeo: arranca una Eurocopa 2024 marcada por la igualdad con España soñando con todo

La gran fiesta del fútbol continental arranca este viernes con una de las Eurocopas más igualadas que se recuerdan y en un escenario inmejorable, un país de gran tradición del deporte rey como Alemania y donde España buscará su cuarto título en un torneo al que llega pletórico de moral tras demostrar en la pasada Liga de Naciones que ya mira a la cara a los gigantes del fútbol europeo.

Se trata de un campeonato que no da ni un respiro. Si en un Mundial siempre parece haber alguna ‘cenicienta’, con algunos equipos de nivel claramente inferior al resto, en una Euro eso no ocurre. Que nadie piense que selecciones como Albania –rival precisamente de la Roja–, Rumanía, Hungría o Georgia no van a plantar batalla, pues darán más de una sorpresa o incluso pueden llegar lejos.

Aunque, como no podía ser de otro modo, hay varios favoritos al título. Todos señalan a Francia como la gran candidata, mientras que Alemania juega como local y tiene una interesante mezcla de talento joven y veteranos. Inglaterra tiene un auténtico equipazo que quiere acabar con su gafe histórico –lleva una sequía de títulos que dura 58 años–, Portugal tiene calidad de sobra, a Italia nunca hay que descartarla y selecciones como Países Bajos, Croacia o Bélgica parecen preparadas para dar el siguiente paso.

Los rivales

¿Puede España ganar la Eurocopa? La respuesta parece que sí, a tenor por su reciente título el pasado verano en la Nations League, una competición en la que tiene a los mismos rivales continentales.

Sin embargo, un gran torneo es algo muy distinto, donde tiene mucho peso la historia de cada selección y cómo sepan gestionar las emociones los equipos. Sobre el papel, estos parecen los grandes rivales de la Roja en Alemania:

Francia

Son mayoría los que señalan a Les Bleus como la gran favorita para levantar la Eurocopa el 14 de julio, día que se juega la final. La presencia de Kylian Mbappé lo justifica en un equipo que mezcla músculo y talento a partes iguales.

El equipo dirigido por Didier Deschamps viene de ganar el Mundial de Rusia y de ser finalista en el Qatar, un ciclo ganador que demuestra que es el mejor equipo del continente pero que tiene un borrón: el torneo continental. En la pasada Euro, cayó ante Suiza en cuartos de final en la gran sorpresa del campeonato, y no conquista el torneo desde que lo hiciera en el año 2000.

El anfitrión

Juega como local, tiene un gran equipo, veteranos curtidos en mil batallas –Gundogan, Neuer, Rudiger...– y ha ‘fichado’ a Toni Kroos casi en el último momento. Eso sí, lo de que el fútbol es un equipo de 11 contra 11 en el que siempre ganan los alemanes, hace tiempo que se acabó: tras ganar el Mundial de Brasil en 2014, lleva dos sin pasar de la fase de grupos (Rusia 2018 y Qatar 2022). Y en 2021, cayeron eliminados en octavos.

Portugal

La campeona de 2016 apunta a selección imprevisible, capaz de lo mejor y lo peor. Eso sí, talento y experiencia tiene a raudales con jugadores como Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Rafael Leao. A ellos hay que sumar al incombustible Pepe y al insaciable Cristiano Ronaldo, que disputará su sexta Eurocopa con el objetivo de seguir batiendo récords... y ganarla por segunda vez.

Inglaterra

Son ya 58 años sin ganar nada para el inventor del football. Y esta vez, tiene motivos para soñar con un equipo impresionante: Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, Declan Rice, Bukayo Saka... son nombres que dan pavor.

Eso sí, la duda está en saber si aguantarán la presión de un país que vive el fútbol como nadie y que anhela, de una vez por todas, un gran título.

Otros candidatos

Croacia e Italia, ambos miembros del grupo de la muerte en el que también está España, son dos selecciones a tener muy en cuenta. Los balcánicos siempre compiten y sus resultados les avalan, mientras que a Italia jamás hay que descartarla, pese a que ya no tiene los grandes nombres de antaño. Además, es la vigente campeona.

Bélgica y Países Bajos parecen en un escalón inferior, mientras que habrá que ver cuál es la selección revelación de la Euro. Porque el nivel es muy, muy alto.