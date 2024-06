Wimbledon repartirá el premio más grande de la historia: esta es millonaria cantidad que se llevará el campeón

Después de que Roland Garros haya terminado y de que Carlos Alcaraz haya conquistado el mismo, ahora todas las miradas se centran en Wimbledon. El Grand Slam sobre la hierba de Londres está a la vuelta de la esquina, aunque en el mismo ya hay que lamentar la renuncia de Rafa Nadal y la posible de Novak Djokovic, el cual todavía no ha confirmado su participación.

A pesar de ello, esta nueva edición de este Grand Slam será muy especial, sobre todo porque el torneo repartirá el premio económico más grande de la historia de un Grand Slam a sus participantes. En este sentido, tanto el campeón del cuadro masculino como el del femenino llevarán la misma cantidad, la cual supone un incremento de un 14,9% respecto al año pasado.

Los campeones individuales ganarán 2,7 millones de libras, es decir, 3,2 millones de euros. Mientras que los finalistas se llevarán 1,4 millones de libras (1,65 millones de euros). Por lo tanto, los que conquisten el título se embolsarán 400.000 euros más que en la edición pasada.

En total, Wimbledon repartirá un premio en metálico total de 50 millones de libras (59,31 millones de euros). A pesar de las ausencias, la capital del tenis contará con Carlos Alcaraz, el cual defenderá la corona conquistada la temporada pasada, así como con Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev u Holger Rune.

Homenaje a Andy Murray

El torneo de Wimbledon homenajeará a Andy Murray, dos veces ganador, en la que puede ser la última participación en el Grand Slam sobre hierba del británico. Murray, campeón del torneo en 2013 y 2016, fue el primer británico en ganar el título de Wimbledon desde que lo hiciera Fred Perry en 1936, además de haber sido número uno del mundo, ganador de 14 Masters 1.000 y dos veces medallista de oro olímpico.

El escocés aún no ha puesto una fecha definitiva para su retirada, pero aseguró hace meses que no planea jugar más allá del verano, por lo que este Wimbledon, con casi toda seguridad, será su última participación en el All England Club.