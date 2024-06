Así es la letra de 'Fire', la canción de la Eurocopa 2024 de Leony, Meduza y OneRepublic

La Eurocopa 2024 arranca esta noche, a las 21:00 horas, cuando un Allianz Arena de Múnich vestido de gala, albergará el partido inaugural que enfrenta a la selección anfitriona, Alemania, con Escocia.

Un mes de puro fútbol comienza hoy, con 24 selecciones luchando por levantar el máximo torneo continental. La gran final se jugará el 14 de julio en el Olympiastadion de Berlín, donde se coronará a la mejor selección de Europa tras un mes de competición.

Antes del pitido inicial, un espectacular show de apertura inundará el Allianz Arena de música, luces y color. El himno oficial del torneo, "Fire", interpretado por la artista alemana Leony, el grupo italiano de DJs Meduza y la banda estadounidense de pop-rock OneRepublic, encenderá la pasión de los aficionados y dará la bienvenida a un mes de emociones futbolísticas.

'Fire', la canción de OneRepublic, Meduza y Leony para la Eurocopa

Según explica la UEFA en nota de prensa, el tema "fusiona la apreciada producción house de Meduza, los cautivadores paisajes sonoros de OneRepublic y la experiencia pop de Leony en un tema que encarna el fervor y el espíritu de los aficionados al fútbol y a la música por igual".

"El fútbol y la música tienen el poder de unir a la gente", afirmó el mítico exfutbolista y director del torneo, Philipp Lahm: "En la UEFA EURO 2024 queremos celebrar la diversidad de Europa y reforzar el sentimiento de unión. El buen deporte y la buena música deberían acompañarnos durante el verano, con la canción de la EURO Fire"

Letra en inglés de 'Fire', la canción de la Eurocopa 2024

En inglés

We got our secrets hidden inside our bones (bones)

Starlight that bleeds when all of the lights come on

It's a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we're shining like a sea of gold, yeah

We're on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we're lost in all the lights

Here together, we're on fire tonight

We're on fire

Whoa-oh, oh-oh

We're on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Living in memories, guiding me through the dark, mm-mm

You're the notes to my melody, healing all of my scars

It's a beautiful miracle

How you lift me up when I feel low

Beautiful everglow

Now we're shining like a sea of gold, yeah

We're on fire tonight

Like a million diamonds in the sky (ooh, ooh)

And we're lost in all the lights

Here together, we're on fire tonight

We're on fire

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Now we're on fire

Whoa-oh, oh-oh (whoo, ooh)

And we're lost in all the lights

Here together, we're on fire tonight

We're on fire

Qué dice en español la letra de la canción de la Eurocopa 2024, 'Fire'

Tenemos nuestros secretos escondidos dentro de nuestros huesos (huesos)

Luz de estrellas que sangra cuando todas las luces se encienden

Es un hermoso milagro

Cómo me elevas cuando me siento mal

Hermoso resplandor eterno

Ahora brillamos como un mar de oro, sí

Estamos en llamas esta noche

Como un millón de diamantes en el cielo (ooh, ooh)

Y estamos perdidos en todas las luces

Aquí juntos, estamos en llamas esta noche

Estamos en llamas

Whoa-oh, oh-oh

Estamos en llamas

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Viviendo en recuerdos, guiándome a través de la oscuridad, mm-mm

Eres las notas de mi melodía, sanando todas mis cicatrices

Es un hermoso milagro

Cómo me elevas cuando me siento mal

Hermoso resplandor eterno

Ahora brillamos como un mar de oro, sí

Estamos en llamas esta noche

Como un millón de diamantes en el cielo (ooh, ooh)

Y estamos perdidos en todas las luces

Aquí juntos, estamos en llamas esta noche

Estamos en llamas

Whoa-oh, oh-oh (oh-ooh)

Ahora estamos en llamas

Whoa-oh, oh-oh (whoo, ooh)

Y estamos perdidos en todas las luces

Aquí juntos, estamos en llamas esta noche

Estamos en llamas