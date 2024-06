El Cádiz compra la casa de una anciana local a punto de ser desahuciada

María Muñoz Ladrón de Guevara, de 87 años, vive actualmente en un bajo de la calle Mesón 9, en el barrio de El Pópulo, situado en el centro de Cádiz, y durante las últimas semanas ha conocido la amenaza de un desahucio previsto pa ra finales de junio.

Según 'Onda Cero Cádiz', la Fundación del Cádiz Club de Fútbol ha comprado el inmueble en el que la anciana reside, por lo que, tras meses de lucha y protestas populares contra los pisos turísticos de la ciudad, María podrá quedarse en el lugar que ha llamado hogar desde 1967.

Su hija, Eva Orihuela, comentó en mayo que la propietaria había reafirmado su compromiso con la inquilina al renovar el contrato: "Será legal pero no es decente. Cuando la propietaria cambió el contrato de renta antigua de mi madre, hace muchos años, nos dijo que no había ningún problema, que la apreciaba mucho, que no pasaría nada".

"Pero hizo lo que se llama una división horizontal que ahora le permite cambiar lo que quiera, montar los pisos turísticos que quiera y echarla. Ahora, años después del cambio, nos dice que ella no es una hermanita de la caridad, que también necesita dinero", explicó la descendiente de la afectada.

El acuerdo de compra se cerró el 13 de junio, con la implicación directa del Ayuntamiento de Cádiz y de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz. Eva Orihuela se ha mostrado feliz por la situación: "Mi madre se queda en casa. Aún hay personas que tienen corazón, empatía y humanidad".