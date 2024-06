Quién es Leony, la artista alemana que canta en la inauguración de la Eurocopa 2024

La espera de millones de aficionados llega esta noche a su fin con el arranque de la Eurocopa 2024, que dará comienzo esta noche a las 21.00 horas con el partido inaugural entre la selección anfitriona, Alemania, y la selección escocesa en el Allianz Arena de Múnich.

Se abre así un mes de competición entre 24 selecciones hasta que las dos mejores disputen la final en el Olympiastadion de Berlín, el próximo 14 de julio.

Antes de que el balón eche a rodar, los aficionados podrán ver una ceremonia inaugural sobre el césped del Allianz Arena que servirá como punto de partida oficial para el torneo: un show de apertura con música y espectáculos en el que se escuchará el himno oficial del torneo, Fire, de la artista alemana Leony, el grupo de DJs italiano Meduza y la agrupación de pop-rock estadounidense OneRepublic.

Quién es Leony, la cantante de la canción de la Eurocopa

Una de las participantes en la composición de este tema es la artista alemana Leony, una joven de Baviera que comenzó su carrera al ganar el premio "Rising Star", que la convirtió en una estrella emergente en su país. Después, alcanzó el estatus de disco de oro y el primer puesto en las listas de éxitos alemanas con temas como Faded Love y Remedy.

En los últimos meses, además de celebrar su primera gira con motivo de su álbum Somewhere In Between, Leony ha participado en la composición de un tema, Fire, que se escuchará como la canción oficial de la Eurocopa 2024 en su país natal.

Ella misma se mostró "encantada" por el resultado de la canción, que ha compuesto junto a la banda estadounidense OneRepublic y el trío electrónico italiano Meduza: "Crecer viendo el torneo con mi familia me hizo enamorarme del fútbol. Con esta edición llegando a mi país natal, Alemania, ¡formar parte de la canción oficial del torneo es un sueño hecho realidad!".