Presentación de Kylian Mbappé como jugador del Real Madrid: posible fecha y plan del club

Después de que se oficializase el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, todos los aficionados del club blanco se preguntan cuándo será su presentación, fecha que podría estar ya confirmada.

El francés será presentado en el Santiago Bernabéu después de que termine la Eurocopa. En este sentido, la opción más factible que se baraja es que el galo sea presentado el próximo martes 16 de julio.

El club blanco y el futbolista habrían fijado, en un principio, esa fecha, no obstante, la hoja de ruta dependerá de si Francia gana o no la Eurocopa. En este sentido, si la selección del francés se hace con el título, este estará el 15 en París, celebrando el mismo en los Campos Elíseos y viajaría al día siguiente a Madrid.

En el supuesto de que Francia no gane la Eurocopa, Kylian viajaría a Madrid al menos un día antes. En cuanto a la presentación del galo, el Real Madrid mantendría el protocolo habitual que se tiene con el resto de los jugadores del club.

Aunque se prevé que el Santiago Bernabéu esté completamente lleno el día de la presentación de Mbappé. Asimismo, se empezará a comercializar su camiseta, ya que hasta el 1 de julio no se podrá debido a que el jugador no termina su contrato con el PSG hasta el 30 de junio.

El galo vestirá el 9 en la espalda en vez del 10 con motivo a la continuidad de Luka Modric en el equipo blanco, al menos por una temporada más. La presentación de Kylian será un día después de que los jugadores del Real Madrid que no han ido a la Eurocopa se presenten en Valdebebas, por lo que el futbolista podría coincidir con muchos de ellos.

No obstante, todavía no hay anuncio oficial por parte del Real Madrid de que finalmente la presentación de Mbappé sea el 16 de julio. Tampoco se sabe cuándo se incorporará al equipo, aunque se espera que se siga el mismo protocolo que el resto de jugadores del club que acudan a la Eurocopa y a la Copa América. En este contexto, los que lleguen a semifinales no irán a la gira por Estados Unidos.