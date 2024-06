Dani Olmo sale en defensa de Álvaro Morata: "No entiendo que no se le apoye, es uno de los máximos goleadores y siempre rinde"

A unas horas de que arranque al Eurocopa, Dani Olmo se sentó en rueda de prensa para hablar sobre sus sensaciones de cara al torneo continental y salió en defensa de Álvaro Morata, muy criticado últimamente por su sequía goleadora en muchos partidos.

El de Terrassa aseguró que le parecía "muy fuerte y tirando para lamentable" las duras críticas que recibe Morata, "el capitán y el referente". "No entiendo que no se le apoye, es uno de los máximos goleadores si no me equivoco y siempre que ha jugado, ha rendido. Es un jugador muy importante y creo que el mensaje de unión tiene que tiene que quedar claro no sólo para nosotros sino también para todos porque es un torneo muy corto y necesitamos del apoyo máximo porque también jugamos por y para ellos", aseveró.

Además, confirmó que se encuentra "al cien por cien" para afrontar la Eurocopa y que el seleccionador Luis de la Fuente le conoce "a la perfección" y "sabe dónde" puede rendir mejor, resaltando que no le preocupa "la competencia" porque es la que les "hace mejores dentro y fuera del campo", mientras que afirmó que son "optimistas" sobre sus opciones en el torneo.

"Estoy muy bien, al final hemos seguido la progresión establecida porque los últimos dos partidos con mi equipo no los pude jugar por prevención, básicamente. Y ahora estoy muy bien, al cien por cien", indicó Dani Olmo en rueda de prensa.

El jugador catalán señaló que es "decisión" de Luis de la Fuente ponerle de titular ante Croacia. "Juegue o no juegue, los minutos que tenga, estaré al cien por cien con el equipo, yo y todos, porque al final eso es la fuerza y lo más importante en un torneo así", remarcó.

El futbolista del RB Leipzig recordó que puede "jugar en cualquier posición arriba", aunque desde la llegada del técnico riojano ha jugado "más en la media punta y en esa posición de 10". "También ahora he estado entrenando en banda, de media punta. El míster me conoce a la perfección, sabe dónde puedo rendir y donde me ponga voy a dar siempre el cien por cien", explicó.

Y en la de '10', es la posición en la que en la que "mejor" se siente y en la que "más" juega en el Leipzig. "Ahí me siento muy bien, con jugadores aquí que son de los mejores del mundo. Para mí es un gusto jugar en esas posiciones, a mí me gusta jugar ahí entre líneas, girarme, atacar, ser vertical, tirar, dar el último pase. Es una posición en la que me siento muy cómodo siempre", añadió.

"Competimos todos con todos, eso nos hace ser mejores. Pedri es un 'jugadorazo', puede jugar de '10', de '8', y yo he jugado con él también en anteriores convocatorias y torneos. Creo que somos jugadores totalmente compatibles y personalmente me siento muy bien jugando con él, así que lo que decida el míster, pues bienvenido será. Aquí somos un equipo, tenemos que ir todos a una", remarcó el centrocampista.

Por ello, no está preocupado por la competencia porque esta "es buena y muy sana". "Eso hace que seamos mejores tanto dentro como fuera del campo. Somos un equipo, cada uno tiene que sumar y lo tenemos claro. Es un torneo muy corto, cada detalle importa y tenemos que estar preparados para todo y sumar", subrayó.

Sí confía en que "ojalá" este sea el torneo de su explosión definitiva. "Me siento muy bien, preparado, con muchas ganas de empezar. Tenemos la experiencia del equipo en la pasada Eurocopa, en el Mundial, que nos quedamos cortos y tenemos esa 'espinita' clavada de poder ir más allá, pero ahora tenemos otra oportunidad de seguir ganando. Tenemos esta experiencia de los otros torneos y debemos ir a por todas", manifestó.

Sobre las opciones en la EURO, dejó claro que saben "la fuerza" que tienen. "Si nos toman de víctimas, ellos sabrán. Venimos de ganar la Liga de Naciones, tenemos tranquilidad, motivación, ganas de que empiece ya todo. Y si tenemos que demostrar a alguien que podemos ganar, lo vamos a hacer otra vez", avisó.

"Está claro que somos optimistas y vamos a ir a ganar desde ya, pero está claro que hemos tenido experiencias también de empezar mal una competición y acabar ganándola", agregó el catalán, que no esconde que "siempre se puede mejorar, aunque ganes o pierdas".

"Creo que eso también es un punto importante para nosotros porque somos una selección muy joven aún y con experiencia con jugadores como Morata o Navas, que han jugado muchos torneos, pero también tenemos gente joven como Lamine (Yamal) y Nico (Williams). Creo que esa combinación va a ser muy importante", advirtió.

"Me motiva empezar contra Croacia"

Sobre el debut contra Croacia, Olmo no esconde que en lo personal "es un partido muy especial" porque pasó mucho tiempo en el fútbol de ese país, en el Dinamo Zagreb. "Será la tercera vez que me enfrente a ellos. Crecí allí, estuve cinco años en el Dinamo, es mi segunda casa y, les tengo un cariño especial, me motiva a empezar un partido de una Eurocopa contra ellos", apuntó.

"Siempre han estado ahí en los grandes torneos, en la anterior Eurocopa sufrimos para eliminarles, en el Mundial quedaron terceros, en la Liga de Naciones nos enfrentamos en la final y ahora nos toca en el primer partido, que va a ser seguro disputado y que se va a decidir en los pequeños detalles", detalló el barcelonés, que no dudó en calificar a Luka Modric como "uno de los mejores en su posición" y un "ídolo" para él. "Va a ser un orgullo poder enfrentarme a él otra vez", admitió.

Olmo considera que para los croatas "jugar con su país les da un plus, no sólo en el fútbol sino también en el balonmano o el waterpolo". "En cualquier deporte es un equipo, una selección, son unas personas que se mueren por ganar, que tienen un hambre competitivo increíble y eso también se transmite en el fútbol. Se ha visto en estas últimas competiciones cómo compiten a este nivel, entonces hay que tenerles en cuenta siempre", advirtió.

El internacional tiene claro que "no" le aburre medirse de nuevo a Croacia y que puede "ser mejor o peor" jugar tantas veces seguidas con selecciones como la croata e Italia. "Al final no deja de ser una Eurocopa y te tienes que enfrentar a los mejores. Para ganar te tienes que enfrentar a los mejores y mejor en la fase de grupos", declaró.

Finalmente, el español, para el que es "un extra de motivación" jugar en Alemania, una liga que se ajusta muy bien a su fútbol, eludió opinar de su futuro deportivo, aunque reconoció que habla con su entorno y que está "abiertos a futuras posibilidades que pueden pasar". "Estoy centrado en la EURO y en el primer partido que ya bastante tenemos con esto", zanjó el jugador del RB Leipzig.